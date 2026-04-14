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Colisão

Recife: acidente entre três veículos deixa uma pessoa ferida na BR-232, no Curado, nesta terça (14)

Sinistro ocorreu no quilômetro 7,2 da rodovia durante o começo da manhã desta terça-feira (14)

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Acidente na BR-232, no Curado, envolveu dois carros e uma motocicletaAcidente na BR-232, no Curado, envolveu dois carros e uma motocicleta - Foto: Divulgação/PRF

Um acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (14) no quilômetro 7,2 da BR 232, no Curado, na Zona Oeste do Recife.

A colisão aconteceu no sentido capital e envolveu três veículos, sendo eles dois carros e uma motocicleta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito estava lento, quando o condutor de uma motocicleta atingiu o retrovisor de um veículo do modelo Corsa, em seguida a porta traseira de um Creta e tombou na rodovia.

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O motociclista teve apenas escoriações e ferimentos leves, não precisando ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Os três condutores realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

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