Recife adere ao projeto "Repense Reuse" e amplia rede de coleta de roupas usadas; confira os pontos

A- A+

A cidade do Recife passou a integrar, desde o mês de março, a rede do projeto “Repense Reuse”, iniciativa da Humana Brasil que incentiva a economia circular por meio da coleta, reaproveitamento e reciclagem de roupas, calçados e acessórios usados.

A capital pernambucana agora conta com 65 pontos de coleta espalhados por espaços públicos e centros comerciais, como as Ecoestações da Prefeitura, o RioMar Recife, o Shopping Guararapes e o Plaza Casa Forte.

O projeto, que chegou ao Brasil em 2021, já contabiliza 414 pontos de coleta distribuidos em quatro estados; Bahia, com 242 pontos, Sergipe, com 60, Distrito Federal, com 47, e Recife, com 65.

A proposta da iniciativa é reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte de resíduos têxteis, setor que figura como o segundo mais poluente do mundo, segundo dados da ONU.

Com o novo sistema de coleta implantado no Recife, mais de cinco toneladas de roupas já foram arrecadadas.

Segundo Claudia Andrade, executiva de Implementação de Projetos da “Repense Reuse” da Humana Brasil, os primeiros números coletados na capital pernambucana foram surpreendentes.

“Já arrecadamos cinco toneladas de roupas no Recife, mesmo sem termos iniciado oficialmente a campanha de divulgação dos pontos de coleta. Isso mostra o potencial do engajamento da população e o quanto o tema da reutilização está ganhando força. O pernambucano gosta de doar”, afirma.

As roupas doadas passam por um processo de triagem no centro de armazenamento do projeto, localizado na Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

A expectativa é que, após a consolidação dessa etapa, seja aberta a primeira loja do projeto na capital pernambucana, sob o nome de Humana.

“A loja será o elo final desse ciclo. Depois que finalizarmos a implantação do nosso centro de triagem, iniciaremos o estudo para identificar um ponto estratégico de venda”, afirma Claudia.

Além de oferecer uma alternativa ambientalmente responsável, o projeto também busca democratizar o acesso à moda.

Nas lojas da rede, a média de preço das peças é de R$ 35. As doações são majoritariamente feitas por mulheres e incluem peças de vestuário feminino, masculino, calçados e acessórios.

Para doar, é necessário que as roupas estejam limpas, dobradas e em bom estado.

"Roupas esquecidas no fundo do armário deterioram com o tempo. Aquelas que não servem mais para o doador, podem ter um novo ciclo e gerar impactos positivos para outras pessoas", explica Claudia.

Confira os pontos de arrecadação no Recife:

JCPM Trade Center

Emlurb - 1º Jardim Boa Viagem

Emlurb - 2º Jardim Boa Viagem

Emlurb - 3º Jardim Boa Viagem

Emlurb - Academia da Cidade - Praça do Poeta

Emlurb - Academia da Cidade - Praça do Salgueiro

Emlurb - Academia da Cidade Beira Rio

Emlurb - Convento São Félix

Emlurb - Ecoestação Agamenon Magalhães

Emlurb - Ecoestação Cais de Sta. Rita

Emlurb - Escola de Aplicação do Recife

Emlurb - Estação Werneck

Emlurb - Estrada do Encanamento

Emlurb - Jardim do Baobá

Emlurb - Lagoa do Araçá

Emlurb - Mercado Antigo de Casa Amarela

Emlurb – Parque 13 de Maio

Emlurb - Parque da Jaqueira

Emlurb - Parque do Caiara

Emlurb – Parque Dona Lindu

Emlurb - Polo Academia da Cidade - Cafezópolis

Emlurb - Praça Casa Forte

Emlurb - Praça da Várzea

Emlurb - Praça de Boa Viagem

Emlurb - Praça do Arsenal

Emlurb – Praça do Derby

Emlurb - Praça do El Salvador

Emlurb - Praça do Hipódromo

Emlurb – Praça do Le Parc

Emlurb - Praça do Marco Zero

Emlurb - Praça Dr. José Vilela - Parnamirim

Emlurb - Praça Jardim São Paulo

Emlurb - Praça Marcantônio Vilaça

Emlurb – Praça Miguel de Cervantes

Emlurb – Praça Oswaldo Cruz

Emlurb - Praça Professor Barreto Campelo

Emlurb - Pracinha de Boa Viagem

Emlurb - Parque das Graças

Emlurb – Prefeitura do Recife

Emlurb - Rua José Nogueira - próximo à Praça de Eventos da Lagoa do Araçá

Emlurb - Rua Padre Carapuceiro

Emlurb - Rua Padre Roma - Tamarineira

Emlurb - Rua Senador Alberto Paiva - Graças

Emlurb - Sítio da Trindade

Emlurb - Ecoestação Barbalho

Emlurb - Ecoestação Imbiribeira

Emlurb - Ecoestação Jiquiá

Emlurb - Ecoestação Macaxeira

Emlurb - Ecoestação Santana

Emlurb - Sede Empresa de Limpeza Urbana do RecifeNova Mobi - Terminal Integrado Camaragibe

Nova Mobi - Terminal Integrado CDU

Nova Mobi - Terminal Integrado da Caxangá

Nova Mobi - Terminal Integrado PE-15

Nova Mobi - Terminal Integrado Cajueiro Seco

Nova Mobi - Terminal Integrado Joana Bezerra

Nova Mobi - Terminal Integrado Pelópidas Silveira

Nova Mobi - Terminal Integrado Recife

Nova Mobi - Terminal Integrado Tancredo Neves

RioMar Recife

Shopping Guararapes

Shopping Plaza Casa Forte

Veja também