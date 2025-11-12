Qua, 12 de Novembro

Recife: adolescente de 15 anos é morta a tiros no bairro de Brasília Teimosa

Não há informações sobre a motivação e autoria do homicídio

Caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)Caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Google Street View/Divulgação

Uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros na Zona Sul do Recife. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (11), em Brasília Teimosa, nas proximidades da praça do bairro.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e isolou o local até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML).

A ocorrência de homicídio consumado foi registrada por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"As diligências seguem até o esclarecimento do crime", informou a Polícia Civil.

