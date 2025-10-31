A- A+

Zona Norte Recife: adolescente de 16 anos é morto a tiros ao descer de ônibus; mulher é atingida de raspão Caso aconteceu na Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, nessa quinta-feira (30)

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros ao descer de um ônibus no Brejo da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Uma mulher foi atingida de raspão e precisou de atendimento.

O caso aconteceu na Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, nessa quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 11º BPM foram acionados para o local e constataram a morte do adolescente.

Além do jovem que faleceu, os disparos também atingiram de raspão uma mulher que estava no ônibus. Ela foi socorrida para uma unidade de saúde e, de acordo com a PM, já recebeu alta médica.

"Foi feito o isolamento da área para preservar o trabalho dos peritos e a Polícia Civil vai investigar a autoria e a motivação do crime", afirmou a PMPE.

A Força Tarefa de Homicídios na Capital registrou as ocorrências de lesão corporal contra a mulher e homicídio consumado contra o adolescente. Um inquérito policial foi instaurado.

