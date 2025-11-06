A- A+

POLÍCIA Recife: adolescente de 17 anos é morto a tiros enquanto trabalhava entregando pizzas Crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro do Passarinho, Zona Norte do Recife, na noite dessa terça-feira (4). O jovem, identificado apenas como Pablo, era entregador de pizzas.

Pablo estava fazendo uma entrega quando foi alvejado. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que "a vítima foi encontrada sem vida, em uma via pública, com lesões provocadas por arma de fogo".

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. A polícia classifica a ocorrência como homicídio consumado.

Pizzaria publica nota de pesar

Nas redes sociais, a Zeu Pizzaria, estabelecimento onde o adolescente trabalhava, lamentou a morte do rapaz em uma nota de pesar.

"Aos amigos e familiares, desejamos força nesse momento difícil. Nossas sinceras condolências", disse o estabelecimento.

A pizzaria também informou suspendeu o atendimento na quarta-feira (5), e que avisaria quando voltasse a funcionar.

O enterro do adolescente aconteceu na quarta à tarde, no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife.



