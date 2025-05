Recife: adolescente é apreendido suspeito de espancar estudante durante assalto em Boa Viagem

A- A+

Foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (15) o adolescente suspeito de assaltar e espancar um estudante em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



O crime, que aconteceu na última segunda-feira (12), foi gravado por uma câmera de segurança e repercutiu nas redes sociais devido à violência usada na ação criminosa.



"A selvageria empregada gerou comoção e o comando do Batalhão determinou que as buscas pelo suspeito só fossem interrompidas quando ele fosse localizado", destacou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).



O suspeito foi apreendido por agentes do 19º BPM na rua Artur Bernardes, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul da Capital.

Segundo a PM, no momento da abordagem, o adolescente transportava dois celulares. Aos agentes, ele disse que os aparelhos eram de uma irmã, mas não soube informar a senha para averiguação.

O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), onde foi autuado por ato infracional correspondente ao crime de roubo.



A PM informou que a Polícia Civil vai investigar se o adolescente possui ligação com outros crimes dos quais é apontado como responsável, como tentativa de latrocínio e tentativa de homicídio.

