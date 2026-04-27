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Zona Sul Recife: advogada suspeita de furtar celulares diz ter sofrido violência policial em abordagem No interrogatório, mulher afirmou ter sido alvo de chutes e tapas, e que pensava que fosse morrer

A advogada que foi filmada colocando celulares na bolsa em uma loja no Recife diz ter sofrido violência policial durante abordagem na última sexta-feira (24), em um bar no bairro do Pina, na Zona Sul da capital.

Em audiência de custódia no sábado (25), Raquel Varela Alipio disse que estava bebendo com amigos no estabelecimento comercial quando o dono da loja que vende iPhone apareceu com policiais informando que ela seria levada a uma delegacia.

No interrogatório, afirmou ter sido alvo de chutes e tapas, disse que tentou se desvencilhar de um mata-leão, ficando desesperada. Relatou, ainda que "todos a abraçaram de uma vez e pensou que fosse morrer".



Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ação dos policiais e a resistência à condução até a viatura.

A advogada negou xingamentos contra os policiais e afirma que apenas indagou sobre o mandado de prisão.

Na audiência, a mulher informou que possui vários celulares e que nunca furtou aparelhos. Disse ter notas fiscais e comprovantes de transferências, e que teria ido na loja para avaliar os celulares.

Ao ser questionada sobre as imagens do sistema que segurança que mostram a movimentação, a mulher confirma que colocou os aparelhos na bolsa, mas disse que os celulares são dela.

A mulher também relatou fazer uso de medicamento controlado e confirmou ter bebido e ingerido o remédio no dia da abordagem.

Na audiência, o Ministério Público de Pernambuco, citando as imputações penais, apontou que a mulher não tem antecedentes, opinando pela liberdade provisória, mesmo pedido feito pela defesa técnica.

"Ausentes requisitos para prisão preventiva, concedo liberdade provisória em favor da parte autuada. Fixo cautelares de manter dados de contato atualizado e não mudar de endereço sem avisar ao Juízo", decretou o juiz Carlos Fernando Carneiro Valença Filho, da Comarca do Recife.



Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que foi acionada na noite da sexta (24) para se dirigir a um estabelecimento no Pina onde um empresário, na companhia de seu advogado, teria reconhecido a mulher autora do furto ocorrido em sua loja.

"No local, o solicitante apontou a mulher, suposta autora do furto de aparelhos telefônicos, tendo inclusive mostrado imagens do circuito de câmeras e alegado que ela estaria na posse de um deles. Diante dos fatos, a guarnição decidiu por conduzir as partes envolvidas à delegacia, momento em que a suspeita resistiu, desobedeceu às ordens e hostilizou a equipe policial, sendo necessário contê-la", informou a corporação.

Ainda de acordo com a PM, a mulher chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul, e, em seguida, à Delegacia de Boa Viagem para as medidas cabíveis.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a prisão da mulher de 37 anos pelos crimes de desacato, resistência, lesão corporal, desobediência e receptação.

Relembre o caso

Uma advogada foi flagrada furtando dois celulares em uma loja no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife.

O crime aconteceu na terça-feira (21), e foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Na gravação, a mulher se aproxima de uma mesa com os aparelhos. Logo em seguida, vai até sua bolsa e guarda os celulares.

Crime aconteceu na terça-feira (21), e foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento | Foto: Redes Sociais/Reprodução

No Instagram, o proprietário da loja de celulares, Misael Junior, publicou o vídeo marcando o perfil da mulher, e escreveu: "Por gentileza, me devolva os celulares".

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Delegacia da Internet, a ocorrência de furto em estabelecimento comercial.

"As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso", destacou a corporação.

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