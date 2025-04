A- A+

FATALIDADE Recife: advogado morre em academia após sofrer convulsão durante rotina de exercícios Caso aconteceu nesta sexta (11) no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana

Um advogado e professor de direito veio a óbito nesta sexta-feira (11), após sofrer uma convulsão durante um exercício físico numa academia. O caso aconteceu em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, por volta das 13h30.

A vítima se chamava Fábio Milhomens, de idade não informada. O advogado e professor, conhecido como "Doutor Direito" nas redes sociais, era mestre em direitos fundamentais e foi conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), além de ser palestrante.

A Selfit Academias divulgou uma nota lamentando o falecimento do aluno. Apesar do rápido atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não foi possível reverter o quadro.

"É com profundo pesar que informamos o falecimento de um aluno em nossa unidade Selfit Academias - Domingos Ferreira (Recife/PE), na data de 11/04/2025, por volta das 13h30. O cliente sofreu uma convulsão durante sua rotina de exercícios e, imediatamente, nossa equipe acionou o Samu e iniciou os procedimentos de primeiros socorros. Os profissionais do Samu chegaram e prontamente realizaram todos os esforços no local. Infelizmente, apesar dos atendimentos emergenciais prestados tanto por nossa equipe quanto pelo serviço médico, não foi possível reverter o quadro, e o óbito foi confirmado", destacou.

A Selfit reforçou que se compromete em prestar apoio aos familiares e amigos mais próximos neste momento, além de fechar a unidade por um dia.

"Neste momento, nos solidarizamos com a família e amigos do aluno, e estamos à disposição para prestar todo o apoio necessário. Por respeito ao luto, a unidade Domingos Ferreira permanecerá fechada, retomando suas atividades normais a partir do dia 13/04/2025 (domingo)", conclui.

Nota de pesar

A Uninassau, onde Fábio lecionava o curso de Direito, publicou uma nota de pesar em decorrência do acontecido. "Nós, da Uninassau Recife, recebemos com pesar a notícia do falecimento de Fábio Milhomens, nosso querido professor e amigo. Prestamos à família enlutada os nossos sentimentos e expressamos sinceras condolências", reforçou.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Pernambuco também divulgou uma nota lamentando o caso. "A OAB-PE, por meio de sua presidente, Ingrid Zanella, manifesta profundo pesar pelo falecimento do advogado, professor e ex-conselheiro seccional, Fábio Milhomens", diz um trecho da nota.

"A diretoria da OAB-PE se solidariza com os familiares, amigos, colegas de profissão e alunos neste momento de dor, externando sentimentos de respeito e admiração por sua trajetória na advocacia e relevante contribuição à classe", divulgou.

