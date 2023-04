Recife agora aplica vacina bivalente contra Covid-19 sem agendamento

A- A+

Os centros de vacinação contra a Covid-19 montados em quatro shoppings do Recife, além do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, agora aplicam o imunizante bivalente sem necessidade de agendamento. O reforço contém cepa da ômicron e suas subvariantes.



Os espaços nos shoppings Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; e Tacaruna, em Santo Amaro, atendem de segunda a sábado, das 9h às 19h; e aos domingos, das 12h às 19h. Já o Boa Vista, funciona de segunda a sábado, das 9h às 19h, e nos domingos, das 11h às 19h.



No Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, o funcionamento acontece de domingo a domingo, das 7h às 17h30.



O imunizante continua sendo ofertado, de segunda a sexta-feira, nas mais de 150 salas de vacina da Secretaria de Saúde do Recife. O agendamento da vacina contra a doença continuará disponível no site https://conecta.recife.pe.gov.br/ e no aplicativo do Conecta Recife.



Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identificação, além de um comprovante de que já completou o ciclo vacinal.



Quem deve tomar

A vacina bivalente está indicada para o grupo de idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos do Recife e pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas, com deficiência permanente e com comorbidade.



Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses.

