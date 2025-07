Recife: com investimento de R$ 12,8 milhões, bairro de Água Fria recebe contenções de encosta

A- A+

O bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, está recebendo uma das maiores obras de contenção definitiva de encostas atualmente em execução na capital pernambucana. A intervenção está sendo realizada na rua Aline e conta com o investimento de R$ 12,8 milhões da prefeitura.

Iniciada em março de 2024, a obra tem previsão de conclusão para 2026 e deve beneficiar diretamente mais de 600 moradores da área.

O prefeito do Recife, João Campos, visitou a intervenção nesta segunda-feira (7) e detalhou o serviço que está sendo realizado.

"Essa é uma obra enorme, que vai ter três taludes diferentes e três níveis. Os dois primeiros com solo grampeado e o terceiro com uma biomanta vegetal. Já foram colocados os grampos: o grampo entra na terra, e depois é inserido uma tela de aço, que posteriormente recebe o concreto e a barreira fica 100% protegida. Só os grampos somados aqui dão mais ou menos 15 mil metros de aço, e o concreto projetado 6 mil metros quadrados. Estamos falando de um piso para 100 casas que vai ser feito só nessa proteção da encosta com concreto. É muito grande a obra, uma das maiores do Recife de proteção de encosta e que era esperada há muito tempo", explicou o prefeito.

João Campos visita obra em Água Fria, no Recife | Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Os trabalhos estão sendo realizados pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB). A obra utiliza a técnica de contenção em solo grampeado, que reforça o terreno com barras de aço e concreto, evitando o deslocamento de grandes massas de terra.

Serão implantados mais de 15 mil metros de solo grampeado, 6 mil metros quadrados de concreto projetado e 3,8 mil metros quadrados de biomanta vegetal, um material que ajuda a reter umidade, fixar a vegetação e garantir a estabilidade do solo.

Além disso, a obra vai incluir a construção de um muro de arrimo com 907 metros quadrados, a instalação de mais de mil metros de canaleta de drenagem para escoamento da água da chuva, 1.000 metros quadrados de piso em concreto e 231 metros de corrimão com guarda-corpo, aumentando a segurança e a acessibilidade para quem vive e passa pela área.

Maringá de Almeida, de 58 anos, mora na localidade há cerca de 30 anos. Ela, que reside com o marido e o filho em uma casa próxima à barreira, destacou a importância da obra.

"A idade que eu moro aqui é a idade que eu espero por essa obra. Antes, para a gente descer era um sufoco. Até para transitar. Agora, vai mudar muito e vai ficar maravilhoso", disse.

A Prefeitura do Recife informou que, desde 2021, já concluiu 141 obras de contenção em diversas partes da cidade, beneficiando mais de 20 mil pessoas, com um investimento total de R$ 239,4 milhões. Hoje, outras 22 obras estão em andamento, trazendo proteção para mais de 4 mil moradores, com um aporte de R$ 84 milhões.



Veja também