Recife: Alepe oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania até 7 de novembro; saiba como acessar
Ação acontece em frente à Alepe, na Rua da União, 389, no bairro da Boa Vista
A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania desta quarta-feira (29) até o dia 7 de novembro.
A ação acontece em frente à Alepe, na Rua da União, 389, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, das 9h às 16h.
Não é necessário agendamento para ter acesso aos seguintes serviços:
- Vacinação;
- Teste rápido de sífilis, hepatite e HIV;
- Auriculoterapia;
- Ambulatório de feridas e diabetes;
- Massagem;
- Orientação psicológica;
- Orientação nutricional;
- Orientação de escovação e distribuição de kits de higiene bucal (pasta, escova e fio dental);
- Atendimento Compesa e Neoenergia: negociação de dívidas, solicitação de novas ligações e emissão de segunda via de contas;
- Atendimento Sebrae e Banco do Nordeste: orientações e serviços para empreendedores (microcrédito, gestão de pequenos negócios);
- Atendimento Correios: emissão de CPF, consulta de descontos indevidos do INSS, serviços de frete para empreendedores;
- Atendimento Defensoria Pública: orientações, agendamento de casamentos, pedidos de alimentos, divórcios e investigações de paternidade;
- Atendimento Detran: negociação de multas, renovação de CNH;
- Emissão de carteiras de identidade;
- Orientação jurídica;
- Corte de cabelo feminino e masculino;
- Maquiagem e estética.
Leia também
• Prefeitura do Recife resgata cavalos em operação contra maus-tratos aos animais
• Metrô do Recife: técnicos reconstroem rede aérea que foi destruída por incêndio
• Conselho Nacional do Ministério Público promove evento no Recife
O atedimento acontece por ordem de chegada e está limitado ao horário da ação. Para facilitar o acesso, é importante levar documento original.
A iniciativa faz parte da campanha “Juntos nos Cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul”, promovida pela Alepe, com o objetivo de prevenir e diagnosticar precocemente doenças.