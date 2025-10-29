A- A+

Campanha Juntos nos Cuidamos Recife: Alepe oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania até 7 de novembro; saiba como acessar Ação acontece em frente à Alepe, na Rua da União, 389, no bairro da Boa Vista

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania desta quarta-feira (29) até o dia 7 de novembro.

A ação acontece em frente à Alepe, na Rua da União, 389, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, das 9h às 16h.

Não é necessário agendamento para ter acesso aos seguintes serviços:

- Vacinação;

- Teste rápido de sífilis, hepatite e HIV;

- Auriculoterapia;

- Ambulatório de feridas e diabetes;

- Massagem;

- Orientação psicológica;

- Orientação nutricional;

- Orientação de escovação e distribuição de kits de higiene bucal (pasta, escova e fio dental);

- Atendimento Compesa e Neoenergia: negociação de dívidas, solicitação de novas ligações e emissão de segunda via de contas;

- Atendimento Sebrae e Banco do Nordeste: orientações e serviços para empreendedores (microcrédito, gestão de pequenos negócios);

- Atendimento Correios: emissão de CPF, consulta de descontos indevidos do INSS, serviços de frete para empreendedores;

- Atendimento Defensoria Pública: orientações, agendamento de casamentos, pedidos de alimentos, divórcios e investigações de paternidade;

- Atendimento Detran: negociação de multas, renovação de CNH;

- Emissão de carteiras de identidade;

- Orientação jurídica;

- Corte de cabelo feminino e masculino;

- Maquiagem e estética.

O atedimento acontece por ordem de chegada e está limitado ao horário da ação. Para facilitar o acesso, é importante levar documento original.



A iniciativa faz parte da campanha “Juntos nos Cuidamos: Outubro Rosa e Novembro Azul”, promovida pela Alepe, com o objetivo de prevenir e diagnosticar precocemente doenças.

