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AMPUTAÇÃO Recife: aluna da rede municipal tem dedo amputado após prendê-lo em porta em "interação com colegas" Caso aconteceu na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo, no bairro da Ilha do Leite, Centro do Recife

Uma estudante de 13 anos da rede municipal do Recife teve o dedo amputado na segunda-feira (17) após prendê-lo em uma porta. Por meio de nota, a Secretaria de Educação da cidade afirmou que, "segundo informações preliminares, o incidente aconteceu em interação com os colegas".

O caso aconteceu na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo, no bairro da Ilha do Leite, Centro do Recife.

A jovem foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorrida ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, também na área central da cidade.

"Após avaliação médica, a família foi informada de que não seria possível realizar a reimplantação, sendo realizado procedimento cirúrgico para regularização e fechamento da região lesionada", completou a pasta.

A reportagem entrou em contato com o HR em busca de detalhes sobre o estado de saúde da adolescente. Por meio de nota, a unidade confirmou a internação da adolescente na Emergência Geral, mas afirmou que, como a paciente é menor de idade, "não tem autorização para dar informações sobre o estado de saúde".

As circunstâncias exatas do incidente ainda não foram confirmadas. A Secretaria de Educação destacou que "segue apurando" o caso e que "a escola permanece acompanhando a estudante e prestando o suporte necessário à família, com acompanhamento de um profissional da unidade".

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