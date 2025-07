Recife: alunas desenvolvem carregador de celular alimentado por energia solar

A- A+

Doze alunas do curso técnico de eletrotécnica do Senai Areias, instituição de ensino localizada na Zona Oeste do Recife, criaram uma ação sustentável com peças que estavam prontas para descarte.

As estudantes criaram estação de carregamento para celulares alimentada por energia solar. A iniciativa surgiu através de uma gincana que tinha o objetivo de desenvolver projetos com recursos reaproveitados para incentivar a sustentabilidade.

Batizado de Solux, o equipamento é um protótipo que tem a capacidade de fornecer bateria para 14 aparelhos simultaneamente. O excedente de energia ainda pode ser utilizado para continuar o carregamento quando não houver incidência da luz do sol.

As 12 alunas elaboraram a ideia a partir de aulas de Manutenção Industrial. Elas tiveram o apoio da docente de Eletrotécnica, Shirlaine Nascimento. Foto: Sistema Fiepe / Divulgação

“Usamos um controlador de carga, que indica quanto está sendo gerado quando a placa é exposta à luz do sol. O controlador reduz a carga para 12 volts, o que ainda é alto para o celular. Por isso, usamos uma placa para regular a tensão e outra para dissipar o calor, reduzindo para cinco volts, que é a carga suportada pelo telefone”, explicou a docente de Eletrotécnica Shirlane Nascimento.

A ideia surgiu da disciplina de Manutenção Industrial. Para Shirlaine, um dos principais desafios foi antecipar conceitos que viabilizassem a construção do protótipo.

“Utilizamos os recursos da própria instituição e transformamos isso em uma oportunidade de elevar o potencial criativo da turma. Tivemos que nos adaptar e trazer conceitos que elas aprenderiam ao longo do curso. Mas isso foi motivador, porque elas conseguiram compreender a ideia e produzir um bom trabalho”, afirmou a professora.



Veja também