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SAÚDE Recife amplia ações de prevenção ao HIV com atendimentos gratuitos nos sábados de maio Testes rápidos e orientação serão oferecidos sem agendamento em seis pontos da cidade durante o mês

A população do Recife terá mais oportunidades de acesso à prevenção contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) ao longo do mês de maio. A Secretaria de Saúde do município vai levar ações da estratégia “PrEPara a Prevenção” a diferentes bairros da cidade, sempre aos sábados, com início já neste dia 2.

Durante as atividades, quem comparecer poderá receber orientação sobre prevenção, realizar testes rápidos para ISTs, com resultado em cerca de 20 minutos, e ter acesso gratuito a preservativos e gel lubrificante. Não é necessário agendar atendimento. Para fazer a testagem, é preciso ter mais de 14 anos, enquanto o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) é indicado para maiores de 16 anos que estejam em situação de maior vulnerabilidade ao HIV.

O calendário começa neste sábado (2), no SAE Lessa de Andrade, no bairro da Madalena. No dia 9, as ações acontecem simultaneamente no SAE Josefa Severina Conceição, na Tamarineira, e na USF Rio Pajeú, no Ibura. Já no dia 16, o atendimento será no SAE Gouveia de Barros, que está funcionando provisoriamente na Policlínica Waldemar de Oliveira, em Santo Amaro. No dia 23, a iniciativa chega à Policlínica do Pina. Encerrando o mês, em 30 de maio, os serviços estarão disponíveis na Policlínica Salomão Kelner, em Água Fria.

“O nosso objetivo é aumentar o acesso da população à prevenção combinada, com múltiplas estratégias para prevenir HIV, ISTs e hepatites virais, levando em consideração as necessidades e contextos de cada indivíduo”, afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

A PrEP é um método de prevenção ao HIV que consiste no uso de comprimidos antes da relação sexual, reduzindo significativamente o risco de infecção. Além disso, a estratégia também facilita o diagnóstico precoce e o encaminhamento para tratamento de outras ISTs. Em casos de resultado positivo, o paciente já é acolhido no local ou direcionado para um serviço especializado.

“Vale salientar que as camisinhas continuam sendo uma das maneiras mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs, interrompendo o ciclo de transmissão e reforçando o cuidado. A vacinação contra HPV e hepatites A e B também é fundamental. E a PrEPara a Prevenção! é uma oportunidade de acessar diversos serviços em pontos descentralizados, além dos dais úteis, de forma gratuita”, reforça Airles Ribeiro

Além das ações aos sábados, o serviço também é oferecido durante a semana, de segunda a sexta-feira, em unidades fixas como o SAE da Policlínica Lessa de Andrade e o SAE da Policlínica Gouveia de Barros, das 8h às 16h. Nesses casos, é necessário agendamento prévio, e o atendimento conta com equipes formadas por profissionais de enfermagem, farmácia, psicologia e assistência social.

Cronograma do mês de maio:

2/5 – SAE Lessa de Andrade (8h às 17h)

Endereço: Estrada dos Remédios, 2416 – Madalena

9/5 – SAE Josefa Severina / Policlínica Albert Sabin (8h às 17h)

Endereço: Rua Padre Roma, 191 – Tamarineira

9/5 - USF Rio Pajeú (8h às 15h)

Endereço: Rua Engenho Bulhões, 108 - Ibura

16/5 – SAE Gouveia de Barros / Policlínica Waldemar de Oliveira (8h às 16h)

Endereço: Rua do Pombal, 115 – Santo Amaro

23/5 – Policlínica do Pina (8h às 17h)

Endereço: Av. República do Líbano, 355 – Pina

30/5 – Policlínica Salomão Kelner (8h às 17h)

Endereço: Estrada Velha de Água Fria, 1652 – Água Fria



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