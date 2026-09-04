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SAÚDE

Recife amplia ações de prevenção ao HIV e ISTs durante todos os sábados de setembro

A estratégia "PrEPara a Prevenção!" terá seis edições aos sábados, com testagem rápida, aconselhamento, insumos e PrEP gratuitos

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Sesau levará testagem, aconselhamento, preservativos, gel lubrificante e PrEP a seis pontos da cidadeSesau levará testagem, aconselhamento, preservativos, gel lubrificante e PrEP a seis pontos da cidade - Foto: PCR/Divulgação

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) amplia, durante o mês de setembro, a estratégia "PrEPara a Prevenção!" com seis edições aos sábados, em diferentes pontos da cidade, para facilitar o acesso da população à prevenção combinada do HIV, ISTs e hepatites virais.

As ações são gratuitas, por livre demanda, e oferecem acolhimento, aconselhamento, testagem rápida, insumos de prevenção e dispensação da profilaxia PrEP.

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As atividades serão realizadas em todos os sábados deste mês, nos dias 5, 12, 19 e 26 de setembro, no SAE Lessa de Andrade, na Madalena; SAE Josefa Severina Conceição, na Tamarineira; USF Rio Pajeú, no Ibura; SAE Gouveia de Barros, em Santo Amaro; USF Vila Arraes, durante a IV Parada da Diversidade da Várzea; e Policlínica do Pina.

Para participar, é necessário ser residente do Recife e ter mais de 14 anos para a testagem ou 16 anos para utilizar a PrEP.

Prevenção combinada
A estratégia é voltada principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade ao HIV que possam se beneficiar da PrEP, método que utiliza medicamentos para reduzir o risco de infecção.

Além da profilaxia, os atendimentos disponibilizam preservativos internos e externos, géis íntimos lubrificantes e testes rápidos para ISTs, com resultados em até 20 minutos.

Segundo o coordenador de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro, o uso de preservativos continua sendo uma das principais formas de prevenção.

"Vale salientar que as camisinhas continuam sendo uma das maneiras mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs, interrompendo o ciclo de transmissão e reforçando o cuidado. A 'PrEPara a Prevenção!' é uma oportunidade de acessar diversos serviços em pontos descentralizados e além dos dais úteis, de forma gratuita", destacou.

Em caso de resultado positivo, o usuário recebe acolhimento no próprio Serviço de Atenção Especializada (SAE) ou é encaminhado para uma unidade de referência. De acordo com a Sesau, a iniciativa busca descentralizar os serviços e ampliar as oportunidades de cuidado para além dos dias úteis.

Confira o cronograma abaixo:

Sábado, 5 de setembro

Sábado, 12 de setembro

Sábado, 12 de setembro

Sábado, 19 de setembro

Sábado, 19 de setembro

Sábado, 26 de setembro

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