Recife amplia número de abrigos e aumenta capacidade para 1,4mil; confira a lista de alojamentos

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As chuvas que atingem a capital pernambucana desde a noite da sexta-feira (30) já fizeram 449 desabrigados. Para conter a demanda de alojamentos, a Prefeitura do Recife anunciou a disponibilidade de 12 abrigos, com 1.413 vagas no total, para acolher a população.

Na cidade, em 24h, as chuvas atingiram um máximo de 171mm no pluviômetro de Nova Descoberta, quase 60% do total previsto para maio, que é de 294mm.

“O nosso foco é salvar vidas. Por isso, a gente pede que quem está em área de risco procure um local seguro, seja na casa de um amigo, de um parente ou em um dos 12 abrigos da Prefeitura do Recife. São 1.300 vagas com assistência social, com alimentação garantida, com saúde e, principalmente, por ser um local que vai trazer segurança para a sua família. As chuvas estão muito fortes, já são mais de 170 mm de acumulado. Esse é o maior número desde as grandes chuvas de 2022. O impacto, de fato, é muito grande e principalmente porque a previsão de chuva continua muito forte. Nas próximas horas, teremos pancadas de chuva. Então, é muito importante que você que está em área de risco ouça os alertas da Defesa Civil”, afirmou o prefeito Victor Marques.

O Recife entrou em estágio de Alerta Máximo ao meio dia, indicando condições meteorológicas extremas, com risco máximo à população. Segundo a prefeitura, mais de 3,5 mil servidores estão atuando para restabelecer urgentemente a normalidade.

A orientação é que os moradores que residem em regiões de morros e alagados, especialmente em bairros da Zona Norte, procurem casas de parentes e amigos, além dos locais disponibilizados pelo município, e se protejam com segurança. Além disso, a gestão orienta que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários pela cidade, em função dos alagamentos.

A maré estará no ponto mais baixo às 21h59, com 0,36m. A Defesa Civil do Recife recebeu 168 chamados nas últimas 24h, a maioria relacionada a pedidos de vistoria e colocação de lonas plásticas. As equipes devem ser acionadas pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia. O Corredor de Esportes e Lazer, que aconteceria amanhã, foi suspenso, assim como os passeios do Olha! Recife.

Confira a lista de abrigos:

Centro Social Bidu Krause - Tv. Onze de Agosto. Curado

Abrigo Emergencial do Cajueiro - Avenida Sebastião Salazar, 409, Cajueiro

Escola Municipal de Água Fria - R. dos Craveiros, 441 - Campina do Barreto, Recife - PE, 52121-370

Escola Municipal Professor Florestan Fernandes - R. Rio Paranaíba, 507, Ibura

Escola Municipal Alto da Guabiraba - R. Marcílio Ramos, 100 - Brejo da Guabiraba

Escola Municipal Célia Arraes - R. José Noya, 117 - Várzea, Recife - PE, 50810-360, Brazil

Escola Municipal Jardim Uchôa - R. Jupiata, 211, Areias, Recife - PE

Escola Municipal Professor Adauto Pontes - R. Mimoso, 100 - Jordão, Recife - PE, 51260-380, Brazil

Escola Municipal Luiz Vaz de Camões - R. Jacunda, 507 - Ipsep, Recife - PE, 51350-080, Brazil

Escola Municipal Diná de Oliveira - R. São Mateus, S/N - Iputinga, Recife - PE, 50690-000, Brazil

Escola Municipal General San Martin - Av. Gen. San Martin, 1848 - Jiquiá, Recife - PE, 50761-000, Brazil

Escola Municipal Professor Ricardo Gama - R. Guaíra, 160 - Linha do Tiro, Recife - PE, 52131-210, Brazil

Vítimas fatais

A ocorrência mais grave aconteceu no bairro de Dois Unidos. O SAMU foi acionado por volta das 11h40 dessa sexta para a ocorrência na Rua João Cavalcanti Petribu e enviou uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas Unidades de Suporte Básico (USBs) ao local. Lamentavelmente, foram constatados dois óbitos. Outra pessoa, com escoriações, foi encaminhada para a Policlínica e Maternidade Barros Lima.

A Defesa Civil do Recife também enviou equipe para o endereço, orientou os moradores e realizou desocupações preventivas dos imóveis próximos até que nova avaliação seja feita. Num raio de um quilômetro do local do deslizamento, a Prefeitura tem seis grandes obras de contenção de encostas em andamento, três concluídas e outras duas a serem iniciadas em breve.

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