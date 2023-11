Recife amplia atendimento gratuito em prevenção ao HIV na rede municipal

A- A+

A Secretaria de Saúde do Recife começa, este mês, a ampliar os serviços de prevenção ao HIV/Aids a partir do aumento da oferta gratuita da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), método de combate à doença. A ação passa a funcionar todos os sábados do mês, sempre das 8h às 15h.

O serviço, intitulado como "PrPEPara a Prevenção!", é voltado para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade para o HIV e que, por isso, necessite da profilaxia PrEP - novo método de prevenção à Aids que consiste na tomada de comprimidos orais antes da relação sexual, para reduzir o risco de se adquirir o vírus.

Onde acessar o serviço

A profilaxia está disponível no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) da Policlínica Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, Zona Oeste da capital, e no SAE da Policlínica Gouveia de Barros, na Boa Vista, área central.



Além disso, postos volantes, montados na Upinha do Alto do Pascoal e no Centro de Saúde Bruno Maia, em Nova Descoberta, na Zona Norte também recebem a ação.

Como novembro conta com quatro sábados, a ordem dos atendimentos acontece da seguinte maneira: SAE da Lessa de Andrade (4/11); Upinha Alto do Pascoal (11/11); SAE da Gouveia de Barros (18/11) e Centro de Saúde Bruno Maia (25/11).



A prefeitura ressalta que, nos SAEs, os serviços permanecem funcionando de segunda a sexta, das 8h às 16h. Em todos os locais, o acolhimento é realizado por uma equipe multiprofissional (enfermagem, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais).

"Esta iniciativa ajuda na prevenção da doença, mas também permite o diagnóstico e o tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), interrompendo a cadeia de transmissão. Em caso de resultado positivo, são acolhidos no próprio SAE para dar seguimento ao tratamento. Se atendidos nos postos volantes, são encaminhados para uma unidade de referência", explica o coordenador do Setor de Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Aírles Ribeiro.

Para realizar o teste de disgnóstico da doença, é preciso ter mais de 14 anos. Já para a PrEP, o requisito básico é ser maior de 16 anos e morador do Recife. O atendimento acontece por meio de demanda espontânea nos postos citados.

Ampliação da oferta e cuidados básicos

No último mês de outubro, as ações já haviam sido estendidas para além dos dias úteis, passando a ser oferecidas em finais de semana alternados, por conta da demanda. Segundo a organização, a ampliação e descentralização do serviço chega para levar o serviço para as comunidades, divulgando o PrEP como uma nova forma de prevenção ao HIV.

"Para se ter uma ideia, o serviço já é oferecido há dois anos, de segunda a sexta, de forma espontânea, nos dois SAEs. No mês passado, abrimos um sábado em cada unidade e passamos de 189 usuários ativos cadastrados para 218, somente no Lessa de Andrade - um aumento de 16%. Já na Gouveia de Barros, fomos de 444 para 487, um acréscimo de 10%", explicou Ribeiro.

São considerados o público-alvo da PrEP, homens e mulheres que frequentemente deixam de usar camisinha em suas relações sexuais (anais ou vaginais); fazem uso repetido da Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PeP); apresentam histórico de episódios de ISTs; possuem contextos de relações sexuais em troca de dinheiro, objetos de valor, drogas, moradia, entre outros.

A Sesau também disponibiliza a Profilaxia Pós-Exposição (PeP) HIV, que é oferecida em casos de violência sexual, relações sexuais sem camisinha ou em caso de acidente com o uso do preservativo (rompimento ou saída) durante ato sexual, casos de acidentes com materiais perfuro cortantes ou contato direto com material biológico infectado. No Recife, as Policlínicas Barros Lima, em Casa Amarela, na Zona Norte da capital; Agamenon Magalhães, em Afogados, Zona Oeste;e Arnaldo Marques, no Ibura, Zona Sul, que funcionam 24 horas, oferecem a PeP. Preferencialmente, a aplicação deve ser feita nas primeiras duas horas após a exposição, e no máximo em até 72 horas.

