Recife amplia pontos de vacinação contra a dengue para público entre 10 e 14 anos

Com o incremento de mais 63 pontos, o Recife ampliou os locais de vacinação contra a dengue em toda a cidade. O objetivo é facilitar o acesso ao imunizante, disponível para o público entre 10 e 14 anos.

Na capital pernambucana, segundo o último boletim epidemiológico, foram notificados 4.499 casos prováveis de dengue, sendo 102 deles confirmados e os demais em investigação.

Os novos 63 endereços de vacinação contra a dengue se somam aos outros seis já em funcionamento desde o último dia 9 de abril. Com isso, o Recife passa a oferecer 69 pontos de imunização contra a doença. Os endereços podem ser consultados neste link.

A vacina Qdenga é baseada na tecnologia do vírus vivo atenuado e oferece proteção contra os quatro sorotipos da dengue (1, 2, 3 e 4). O esquema de imunização é composto por duas doses, com intervalo de três meses, permitindo que o sistema imunológico se fortaleça progressivamente contra os sorotipos do vírus.

Para agilizar a aplicação, a Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os usuários levem um documento de identificação, a carteira de vacinação e o cartão SUS.

"Estamos confiantes de que a vacinação contra a dengue terá um impacto positivo na redução da incidência da doença em nossa cidade. A participação ativa dos pais e responsáveis é fundamental para alcançarmos uma cobertura vacinal abrangente", destaca a gerente do Programa de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

