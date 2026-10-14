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EDUCAÇÃO Recife amplia recursos pedagógicos para crianças da rede municipal de ensino Iniciativas da gestão municipal contemplam 53,7 mil estudantes do Ensino Fundamental e 1.067 turmas de creche, com distribuição de materiais prevista para diferentes etapas

Crianças da rede municipal de ensino do Recife receberão novos recursos pedagógicos. Segundo a prefeitura do Recife, foram adquiridos livros infantis para 1.067 turmas de creche e jogos e recursos pedagógicos de Matemática para 53.788 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Apresentadas pelo prefeito Victor Marques durante visita à Creche Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves, no Barro, Zona Oeste da cidade, na terça-feira (13), as iniciativas buscam ampliar as experiências de aprendizagem e estimular o desenvolvimento das crianças na rede.

As medidas foram divulgadas durante a programação alusiva ao Dia das Crianças e incluem materiais voltados a diferentes etapas da educação.

Os jogos matemáticos serão utilizados para trabalhar conteúdos como identificação de números, contagem, sequências e cores, enquanto os livros ampliarão o contato de bebês e crianças de 0 a 3 anos com a literatura desde a primeira infância.

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR

Anúncio feito pelo prefeito Victor Marques prevê estímulo à leitura desde os primeiros anos de vida e reforço do ensino de Matemática. | Foto: Hélia Scheppa/PCR



De acordo com a gestão municipal, os recursos devem contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e da capacidade de resolver problemas, além de estimular a imaginação, a curiosidade e a exploração sensorial.

Os materiais também servirão de apoio aos professores, com propostas lúdicas e interativas para diversificar as práticas pedagógicas nas unidades de ensino.

“Ampliar o número de vagas nas creches é fundamental, mas também precisamos garantir qualidade e organização, e é isso que estamos fazendo”, afirmou Victor Marques.

Primeira infância

A compra dos livros será precedida de um chamamento público para que editoras apresentem obras destinadas à Educação Infantil. Os títulos deverão oferecer experiências adequadas à faixa etária, com recursos visuais, táteis, sonoros e interativos, em conformidade com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A prefeitura prevê divulgar a relação de títulos recomendados ainda em outubro. A distribuição dos livros às turmas contempladas está programada para o início de 2027.

Matemática

Os jogos e recursos pedagógicos destinados aos 53.788 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental têm como objetivo apoiar o desenvolvimento progressivo das habilidades matemáticas previstas para cada etapa escolar.

A proposta é utilizar atividades práticas e interativas para facilitar a compreensão dos conteúdos e estimular o raciocínio dos alunos.

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