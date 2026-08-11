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Vacinação Recife amplia vacinação contra a influenza para todos a partir dos seis meses de idade Interessados já podem se dirigir a uma das 180 salas de vacina ou três Centros de Vacinação da cidade para receber a imunização

A Prefeitura do Recife ampliou a vacinação contra a influenza, passando a contemplar todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Já a partir desta terça-feira (11), os interessados podem se dirigir a uma das 180 salas de vacina ou três Centros de Vacinação da cidade para receber a imunização.

Os grupos prioritários, porém, continuam tendo preferência. A inclusão de novos segmentos é uma estratégia para aumentar a proteção, reduzir a circulação do vírus e prevenir casos graves, hospitalizações e óbitos, contribuindo também para reduzir o impacto sobre os serviços de saúde.

“Agora todos do Recife, a partir dos seis meses de idade, já vão poder tomar a vacina contra a Influenza, que há 20 anos vem sendo estudada e utilizada. Então, pode tomar sem medo. As pessoas devem procurar as unidades de saúde e garantir a imunização. Lembrando que esta é uma ação individual, mas que ajuda a cidade inteira. É um benefício para todos, ampliando a saúde no Recife”, afirmou o prefeito Victor Marques.

Estratégia

Para viabilizar a estratégia, as unidades de saúde manterão a intensificação da vacinação e a busca ativa dos indivíduos não vacinados pertencentes aos grupos prioritários, além das ações de mobilização e vacinação extramuros, facilitando o acesso ao imunizante e resgatando a população vulnerável.

Os demais públicos podem procurar, por livre demanda, alguma das salas de vacinas ou Centros de Vacinação, situados nos shoppings Recife (Boa Viagem), Boa Vista (Boa Vista) e RioMar (Pina), que contam com estoque de mais de 310 mil doses contra influenza, como destaca Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife.

“Quem for se vacinar e tiver alguma atualização no cartão para fazer, também pode realizar todas as outras vacinas para deixar o cartão vacinal em dia”, orientou a secretária de saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Campanha

Para se vacinar, basta levar CPF ou Cartão SUS, Carteira de Vacinação (se caso houver), documento de identificação do responsável (para crianças e adolescentes menores de 18 anos) e comprovação da condição de saúde (quando necessário).

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026 teve início em 28 de março, destinada aos grupos prioritários, formados por crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, que são os mais vulneráveis, como também os demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde. A recomendação do governo federal é atingir a meta de 90% de cobertura. Até o momento, o Recife registrou 44,14% de cobertura das crianças, 43,79% dos idosos e 70,22% das gestantes.

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