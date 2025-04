Recife amplia vacinação contra Influenza para todos grupos prioritários a partir desta quinta (10)

A- A+

A partir das 8h desta quinta-feira (10), a campanha de vacinação contra a Influenza será estendida a todos os grupos prioritários na cidade do Recife.

A ampliação foi anunciada pela Secretaria de Saúde do município, que já distribuiu cerca de 150 mil doses da vacina nas unidades de saúde da cidade.

Agora, além das crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos e trabalhadores da saúde, a imunização será ofertada para puérperas, professores, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

A imunização ocorre em 170 salas de vacinação espalhadas entre unidades de saúde da família, unidades básicas tradicionais e policlínicas. Também seguem funcionando três centros de vacinação nos shoppings Recife, RioMar e Boa Vista.

O público-alvo total da campanha na capital pernambucana é estimado em mais de 707 mil pessoas.

A gerente do Programa de Imunização do Recife, Nádia Carneiro, destacou a importância da cobertura vacinal neste momento:

“Com a chegada de novas doses, conseguimos contemplar todos os grupos prioritários da campanha. A imunização anual contra a gripe é essencial para garantir proteção contra as cepas mais recentes do vírus. A versão da vacina deste ano é trivalente, protegendo contra os vírus Influenza A, H1N1, H3N2 e Influenza B.”

Também conhecida como gripe, a Influenza é uma infecção viral respiratória altamente transmissível, especialmente em períodos sazonais. A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias e pelo contato com superfícies contaminadas.

Entre as medidas preventivas, estão o uso de máscaras ao apresentar sintomas e a higienização frequente das mãos.

Vacina

O esquema vacinal varia conforme a faixa etária. Crianças entre 6 meses e menores de 6 anos que nunca foram vacinadas contra a Influenza devem tomar duas doses.

Em crianças já vacinas e adultos, é aplicada apenas uma dose.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto ou CPF e, caso possua, cartão SUS e a caderneta de vacinação.

Profissionais dos grupos prioritários devem apresentar documentos que comprovem o vínculo, como crachá, declaração de trabalho ou carteira profissional.

