Lar Paulo de Tarso Recife antecipa inauguração de lar de acolhimento para abrigar crianças do Paulo de Tarso Prefeito João Campos anunciou que o nome do espaço vai ser Margareth da Silva, em homenagem à funcionária que veio a óbito durante o incêndio da manhã desta sexta (14)

A Prefeitura do Recife (PCR) decidiu antecipar a inauguração de uma casa de acolhimento, que aconteceria na semana que vem, para abrigar as crianças e os adolescentes do abrigo infantil Paulo de Tarso.

Localizada no Ipsep, na Zona Sul da cidade, a instituição foi vítima de um incêndio que matou quatro pessoas e feriu 13 nesta sexta-feira (14).

O novo abrigo fica no Hipódromo, em Campo Grande, Zona Norte, e, segundo a PCR, a casa de acolhida vai estar apta para receber as crianças quando receberem alta hospitalar.

De acordo com o prefeito João Campos, o espaço vai receber o nome de Margareth da Silva, em homenagem à funcionária que não resistiu e veio a óbito em decorrência do incêndio.

“A Prefeitura vai fazer esse acolhimento no espaço que vamos dar o nome de Margareth da Silva que era cuidadora há mais de dez anos da Paulo de Tarso e que acabou falecendo nesta sexta-feira”, anunciou o prefeito.

Margareth, que tinha 62 anos, trabalhava no abrigo desde 2013. A família, que mora em São Paulo, está vindo ao Recife para providenciar os trâmites do enterro.

A PCR também informou que vai disponibilizar, por meio do programa Parceria, um projeto técnico e o material para reconstrução do Lar Paulo de Tarso, que é uma instituição sem fins lucrativos que atua há mais de 30 anos na cidade.

“Vamos dialogar com o poder judiciário e com todos que possam fortalecer e juntos ajudar nesse trabalho tão nobre”, concluiu João Campos.

Sobre o Incêndio

Além de Margareth, morreram mais três crianças que moravam no abrigo. Outras 13 pessoas ficaram feridas. Dessas, oito estão internadas em estado grave, na UTI do Hospital da Restauração.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o incidente. A Polícia Civil de Pernambuco informou que apura o caso.

O Instituto Criminalista esteve no local, e a Polícia Militar atuou apenas fazendo o isolamento da área. A investigação ficará com a Delegacia do Ipsep.

