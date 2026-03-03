A- A+

Recentro Recife Antigo Vivo: Prefeitura do Recife lança ação integrada de melhorias para área central Entre as ações estão a requalificação dos passeios públicos, ordenamento da fiação aérea e a qualificação da paisagem urbana

A Prefeitura do Recife (PCR) lançou nesta terça-feira (3) a ação integrada Recife Antigo Vivo. Conforme a gestão, o projeto integra o escopo do Programa Recentro e consiste em um conjunto de intervenções voltadas à qualificação urbana, fortalecimento da segurança, dinamização cultural, estímulo à economia local, inovação e valorização do patrimônio histórico do Bairro do Recife.

A ação integrada será coordenada de forma intersetorial pelo Gabinete do Centro do Recife, com a participação de diversas secretarias, entre elas a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, além de autarquias e demais áreas da PCR.

"Estamos diante de uma ação de longo prazo. Não adianta você pegar uma área central da cidade, que tem um processo de esvaziamento histórico de décadas, e achar que em 6 meses, 1 ano, você vai construir uma completa virada de chave. A cidade que será premiada é aquela que primeiro sabe onde quer chegar e sabe qual o caminho, persiste nessa caminhada e não faz esse caminho de forma isolada", declarou o prefeito do Recife, João Campos.

Recife Antigo Vivo

Entre as ações programadas estão a requalificação dos passeios públicos, com foco na acessibilidade, conforto e caminhabilidade; ordenamento da fiação aérea (a partir do embutimento dos fios) e a qualificação da paisagem urbana, desenvolvida em parceria com o Porto Digital; pintura dos casarios históricos das ruas do Bom Jesus e da Guia; além da ampliação e fortalecimento do calendário de eventos e ativações culturais.

"Só em calçadas, serão investidos R$ 7 milhões, acompanhando o processo de embutimento da fiação”, destacou o prefeito. Para a requalificação da fiação, o investimento previsto é de pouco mais de R$ 2 milhões. O serviço deve ser concluído até agosto.

O vice-prefeito do Recife e secretário de infraestrutura, Victor Marques, explicou que as melhorias, em especial dos passeios públicos, foram pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade dos cidadãos que trabalham e circulam diariamente pela região.

"Grande parte do que estamos fazendo aqui hoje, foi feito ouvindo quem trabalha aqui, o Porto Digital, que é um grande concentrador de informação, e tocado com muita seriedade pelo Recentro. Assim, chegamos ao desenho das principais vias por onde os pedestres passam, para que a gente priorize e já inicie o processo de restauração dessas vias. Lembrando que a maioria dessas vias é em pedra mineira ou portuguesa. Então, além de ser um trabalho de recuperação estrutural e melhoria de acessibilidade, é quase que um trabalho artesanal e de preservação do patrimônio histórico cultural", detalhou Victor Marques.

Recentro

Ana Paula Vilaça chefe do Gabinete do Centro do Recife e coordenadora do projeto Recife Antigo Vivo, reforça a importância do projeto como "mais um passo importante dentro do programa Recentro da prefeitura do Recife", para atrair novos investimentos privados, moradores e fazer com que o centro volte a ser um lugar vivo: "bom para viver, visitar, investir e trabalhar".

"A área central da nossa cidade carrega o nosso patrimônio histórico, cultural, é onde a cidade começou. A gente tem toda a infraestrutura instalada e a gente precisa atrair moradias, evitar os deslocamentos dentro e fora da cidade, para que a as pessoas possam morar perto do trabalho. Isso tem questões de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente e do nosso patrimônio. Quando criamos condições favoráveis, seja de infraestrutura, seja de benefícios fiscais, isso atrai o interesse do mercado imobiliário para ofertar diferentes produtos para diferentes faixas de renda", explicou Ana Paula.

