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LIMPEZA URBANA Recife anuncia coleta agendada de móveis, entulhos e resíduos de pequenas obras Serviço tem o objetivo de reduzir o descarte irregular e poderá ser solicitado virtualmente pelo Conecta Recife

A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã desta quarta-feira (15), um novo serviço de agendamento para recolhimento de entulhos domésticos, como metralhas de pequenas obras e móveis velhos.

O lançamento aconteceu na Diretoria de Limpeza Urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e contou com a presença do prefeito da cidade, Victor Marques.

“Essa é uma ação importante do ponto de vista da limpeza urbana da cidade. Agora, pelo Conecta Recife, já é possível agendar a coleta de móveis velhos, eletrodomésticos e resíduos de pequenas obras diretamente da sua casa, visando acabar com o descarte irregular. Hoje, o município investe mais de R$ 10 milhões para lidar com esse problema, então, se todo mundo fizer sua parte, os recursos vão ser otimizados e destinados da melhor forma para o cidadão”, afirmou o prefeito do Recife.

O agendamento poderá ser feito por meio do Conecta Recife, na Carta de Serviços, ou pelo site.

Além das 16 ecoestações já em funcionamento na cidade, a iniciativa tem o intuito de enfrentar o descarte irregular de entulho e grandes objetos nas ruas, reduzir pontos críticos de acúmulo de resíduos e evitar que o material acabe sendo descartado em canais, rios e áreas públicas.

Ao todo, a iniciativa contará com 40 equipes de trabalhadores, distribuídas nos turnos da manhã e da noite, trabalhando, buscando garantir o recolhimento efetivo dos materiais descartados de maneira irregular.

O serviço será executado pela Emlurb, sendo exclusivo para pequenos geradores (moradores residenciais e pequenos comércios). Cada imóvel poderá realizar até dois agendamentos por mês, com limite de até 1 metro cúbico por solicitação, ou optar por um único agendamento mensal de até 2 metros cúbicos.

O atendimento é vedado a médios e grandes geradores. Além disso, o pedido deverá ser solicitado pelo Conecta Recife ou pelo site oficial do serviço. Após a solicitação, será realizada vistoria técnica e a confirmação do agendamento, com definição do dia e turno da coleta, em até três dias úteis.

“O usuário vai abrir a página de login do Conecta Recife, entrar com a sua senha e acessar o Agendamento de Coleta. Você tem a opção de agilizar seu agendamento, basta informar que o endereço para a coleta é o mesmo do cadastro, preenchendo automaticamente. Caso não seja para você, ou seja, para alguém que precise de auxílio, você vai inserir os dados e as informações de contato da pessoa. Depois de adicionar uma foto do material, a sua solicitação entrará em análise e nossa equipe vai definir o dia e o turno em que o entulho será recolhido”, explicou o diretor de Limpeza Urbana, José Mário.

Até a data agendada, o material deverá permanecer armazenado em recipientes, tonéis ou sacos resistentes e guardado em área interna do imóvel. A colocação em área externa será permitida apenas no dia confirmado para a retirada.

Entre os objetos que poderão ser recolhidos, além dos entulhos de pequenas obras, estão: sofás, colchões, móveis, eletrodomésticos de grande porte, galhadas, restos de poda e materiais recicláveis.

Com a medida, a prefeitura pretende organizar a destinação de resíduos em pequenas quantidades e ampliar o controle e a rastreabilidade dos fluxos, reduzindo os impactos ambientais e urbanos provocados pelo descarte irregular.

“É muito importante que a população lembre para onde vai o material descartado de maneira irregular. Você pode colocar ali no cantinho da rua e depois o lixo vai para a beira do canal, vai para uma galeria e isso prejudica a cidade inteira. Não custa nada cada um fazer a sua parte. É uma ação simples, mas é um dever, e agora, com o agendamento, não tem mais justificativa para descartar errado”, finalizou Victor Marques.

Recife Limpa + Valor

Em março, a Prefeitura do Recife já tinha lançado outra iniciativa para fortalecer a política de limpeza urbana e combater o descarte irregular de resíduos.

Por meio do programa Recife Limpa + Valor, trabalhadores de coleta alternativa passaram a poder entregar resíduos da construção civil e materiais volumosos em ecoestações, com pagamento pelo volume transportado.

A ação teve início na Ecoestação do Arruda e prevê expansão para outras áreas da cidade, criando uma alternativa regular de destinação dos materiais e incentivando a inclusão socioeconômica dos trabalhadores.

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