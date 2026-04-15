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Pernambuco Recife anuncia desapropriação dos imóveis atingidos por desabamento na Comunidade do Pilar Moradores devem se reunir com a Prefeitura do Recife nesta quinta-feira (16) para discutir os valores da indenização

Mais de uma semana depois do desabamento de parte da estrutura da Quadra 60 da Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, no dia 6 de abril, a Prefeitura do Recife anunciou a desapropriação dos imóveis atingidos pela tragédia em publicação no Diário Oficial dessa terça-feira (14).

Na ocasião, o muro de um casarão da área desabou após as fortes chuvas que atingiram a capital pernambucana na última semana, matando duas pessoas e deixando outras duas feridas.



Após a tragédia, os imóveis próximos ao local do desabamento foram interditados pela Defesa Civil do Recife, o que afetou o dia a dia de moradores e comerciantes.

À Folha de Pernambuco, Raielly Naiara, que é dona de um dos galpões que foram afetados pelo desabamento, contou que uma reunião entre os moradores da comunidade e a Prefeitura do Recife está prevista para acontecer nesta quinta-feira (16).



“Vai ter uma reunião junto com alguns comerciantes da área e alguns moradores na prefeitura para saber como é que vai ser essa desapropriação referente à indenização e aos comerciantes, para saber como é que eles vão fazer”, iniciou.



Segundo a comerciante, que possui um depósito de recicláveis, ela precisou utilizar um cômodo de sua casa para deixar algumas coisas do comércio.

“A gente precisa trabalhar, a gente precisa do nosso espaço. Se vão deixar a gente reformar, como é que vai lidar com essa situação. [...] Eu peguei um pedaço do quarto para poder deixar algumas coisas minhas do depósito. Outras coisas estão dentro do depósito porque são maquinários que eu não consigo retirar e a gente tá tendo esse impasse”, explicou.



Ainda de acordo com Raielly, outros comerciantes também desejam permanecer na área, assim como ela.



“Muitos dos comerciantes não querem sair da área. Eu não quero sair da área, então está sendo muito difícil. A gente vai ver, a gente vai conversar e eu tô lutando para que eles consigam deixar a gente reformar o galpão para que eu volte a trabalhar dentro do galpão ou até mesmo eles disponibilizem um container”, comentou a dona do depósito.

Imóveis próximos ao local que desabou na Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, no dia 6 de abril foram interditados pela Defesa Civil do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Em nota, a Prefeitura do Recife afirmou que a desapropriação tem o objetivo de agilizar o pagamento de indenizações ou de auxílios-moradia para as pessoas que precisarão deixar os seus imóveis, o que será analisado caso a caso.



O município também informou que equipes da Defesa Civil e da Autarquia de Urbanização do Recife (URB) estão em campo atualizando o levantamento já existente das famílias. Até o momento, 15 pessoas já deixaram o local por orientação da Defesa Civil.

A gestão negou, no entanto, a existência de reunião para tratar do assunto com os moradores.

Confira a nota da Prefeitura do Recife:

"A Prefeitura do Recife informa que é improcedente a existência de reuniões formais com moradores da Comunidade do Pilar no momento. Nesta terça-feira (14), foi publicado no Diário Oficial do Município decreto de desapropriação das benfeitorias existentes na Quadra 60, com o objetivo de agilizar o pagamento das indenizações para as pessoas que precisarão deixar os imóveis da área.

Equipes da Defesa Civil e da Autarquia de Urbanização do Recife (URB) estão em campo atualizando o levantamento já existente das famílias da área. Com base nesse diagnóstico, cada caso será encaminhado para indenização ou auxílio-moradia, de acordo com os critérios estabelecidos.

Desde a semana passada, 15 ocupantes da área já deixaram o local por orientação da Defesa Civil."

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