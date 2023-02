Recife anuncia detalhes dos Expressos da Folia e do Galo; passagem custa R$ 15

A- A+

Os foliões que optarem por ir à Região Central do Recife de transporte público durante o Carnaval poderão utilizar o Expresso da Folia. O serviço de transfer oferecido pela Prefeitura do Recife custará R$ 15 (ida e volta) e terá saídas dos shoppings Plaza, Tacaruna, RioMar e Recife com destino ao Bairro do Recife.

O expresso funcionará a partir do sábado (18), das 18h às 5h do domingo (19). Do domingo à terça-feira (21), os ônibus começam a circular às 15h e param às 5h do dia seguinte. No Sábado de Zé Pereira, dia do desfile do Galo da Madrugada, os foliões poderão utilizar o Expresso Galo das 7h às 18h.

No Expresso da Folia, passageiros que embarcarem nos shoppings Plaza e Tacaruna descerão em frente ao Cais do Sertão, na Rua Vital de Oliveira. O ponto de desembarque de quem pega os ônibus nos shoppings Recife e RioMar é o Cais de Santa Rita, próximo à Ponte Giratória. Os pontos de retorno vão funcionar no mesmo ponto de desembarque.

Já para o Expresso Galo, os pontos de desembarque são a Ponte Giratória (para quem embarca nos shoppings Plaza e Tacaruna) e o Viaduto das Cinco Pontas (para os passageiros vindos dos shoppings Recife e RioMar).



De acordo com Taciana Ferreira, presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), os expressos devem servir como estímulo para que os foliões não saiam de carro com destino aos polos centralizados do Carnaval. “Haverá uma restrição muito grande nas vagas de estacionamento. Apesar de a Prefeitura ofertar vagas na sua sede e nos prédios do TRE e do TRF, a quantidade é limitada. É importante que, para brincar com tranquilidade, as pessoas usem o transporte público, táxis ou aplicativos”, diz Taciana.

Ao todo, 37 veículos farão parte do esquema do Expresso da Folia e 32 do Expresso do Galo. Segundo a organização, o tempo de espera entre as viagens pode variar entre 7 e 15 minutos.

Táxis e aplicativos

No Bairro do Recife, três pontos especiais de táxi serão instalados: na Rua Martins de Barros, no Cais do Apolo e na Ponte Giratória. Para aumentar a oferta de táxis nos dias de Carnaval, entrará em ação o Convênio Táxi Metropolitano. O acordo, assinado pelos municípios da Região Metropolitana, deve oferecer incremento de 50% na frota entre a quinta-feira (16) e as 22h da Quarta-Feira de Cinzas (22).

Outra alternativa para quem quer chegar ao polo central da folia é o uso de transportes por aplicativo. Segundo a CTTU, esses veículos seguirão rotas especiais durante os dias de Carnaval. Veículos vindos da Ponte do Limoeiro devem retornar pela Rua do Brum e Praça Tiradentes; já os que vêm da Avenida Sul seguem pela Dantas Barreto e retornam pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Rua da Praia. A CTTU afirma, ainda, que outras vias podem ser bloqueadas temporariamente caso o fluxo de veículos e pedestres seja maior que o esperado.



