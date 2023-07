A- A+

Saúde Recife anuncia edital para construção do Hospital da Criança; veja fotos do projeto Hospital da Criança contará com uma escola para crianças que estejam internadas

A Prefeitura do Recife publicou, nesta terça-feira (25), o edital de licitação para construção do Hospital da Criança, uma unidade de saúde que deve atender crianças a jovens até 17 anos. A empresa que passar pelo processo licitatório, que deve durar 90 dias, terá 10 meses para concluir as obras.



Seguindo essa previsão, o Hospital da Criança deve estar com obras concluidas no segundo semestre de 2024. O hospital estará localizado na Avenida Recife, no bairro do Caçote, em uma área de 10 mil m² de área construída e será erguida no terreno de número 121.

O local, segundo a prefeitura, terá capacidade para ofertar, por mês, 8.860 procedimentos, entre exames, consultas e cirurgias de pequeno porte. Além disso, o prefeito João Campos informou que o Hospital da Criança contará com uma escola para crianças que estejam internadas. O propósito é que, mesmo hospitalizados e impossibilitados de participar das aulas regulares, os pequenos recifenses não tenham os estudos prejudicados.

"Um hospital que vai conter UTI, leitos de internamento, ambulatório para consultas e exames. E uma inovação, uma escola hospitalar. Dentro do hospital, vamos ter uma estrutura da educação para possibilitar o ensino para as crianças que estejam internadas", relatou o prefeito.

O valor do investimento será de R$ 116 milhões, cabendo ao Gabinete de Projetos Especiais a coordenação e o acompanhamento das obras.

De acordo com a Prefeitura do Recife, o espaço contará com 60 leitos no total, sendo 50 de enfermaria e 10 de terapia intensiva (UTI). Na unidade hospitalar, meninos e meninas terão acesso a ambulatórios especializados em diversas subespecialidades pediátricas, como ginecologia, psiquiatria e neuropediatria, leitos integrais de saúde mental, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e Centro de Apoio ao Atendimento à Criança Vítima de Violência, além de Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Por ser voltado ao público infantil, o Hospital da Criança terá ambientes lúdicos, janelas amplas e vista para o ambiente externo. De acordo com o projeto, pensado para ser um equipamento sustentável, durante o dia, será aproveitada a luz natural para iluminação no espaço interno. O projeto também usará painéis de madeira para a decoração, com elementos e pinturas que remetem à natureza e às brincadeiras infantis, uma vez que estudos especializados apontam que ambientes acolhedores auxiliam na recuperação das crianças.

Em seu estacionamento, além das vagas destinadas aos veículos, estão previstos espaços de abrigo e convivência, como balanços e piões mexicanos, que vão servir de sombreiros ou brinquedos para crianças.

Especialidades pediátricas

No bloco ambulatorial do Hospital da Criança, serão oferecidas diversas subespecialidades pediátricas, tais como: Pediatria, Fisiatria, Neuropediatria, Psiquiatria, Gastroenterologia, Psicologia, Ginecologia, Nutrição, Hebiatria, Dermatopediatria, Oftalmopediatria, Otorrinopediatria, Cirurgia Pediátrica e fisioterapia respiratória.

A unidade hospitalar também vai contar com o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, onde serão feitos exames complementares para conclusão de diagnósticos clínicos, ambulatoriais e cirúrgicos. O espaço disponibilizará análises de imagens e laboratoriais gerais e específicas, como radiologia simples e com contraste, ultrassonografia, tomografia computadorizada, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, teste pulmonar, endoscopia digestiva e patologias clínicas.

