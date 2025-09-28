A- A+

LIBERAÇÃO Recife: após içamento de peças de nova ciclovia, trânsito é liberado na BR-232, no Curado Foram quase nove horas de trabalho para instalação de quatro módulos

Profissionais trabalharam intensamente por quase nove horas para içar quatro módulos metálicos que compõem a nova ciclovia instalada sobre a linha férrea, no viaduto da BR-232, entre os quilômetros 8 e 9. Foram deslocados 120 metros de peças. Uma de 25 metros, duas de 30 metros e uma de 35 metros.

De forma a viabilizar a instalação, o trânsito foi totalmente bloqueado num raio de um quilômetro no sentido Interior-Recife, às 23h30 do sábado (27). Com a conclusão antecipada dos trabalhos, tudo foi liberado por volta das 11h25 deste domingo (28).

A previsão inicial para o término do trabalho era às 3h da segunda-feira (29). Com o bloqueio das três faixas do sentido Interior-Recife, as pistas do sentido Recife-Interior foram convertidas em mão dupla.

Classificado como uma Obra de Arte Especial (OAE), o trabalho faz parte da triplicação da BR-232. É composto por rampas em concreto armado, com 65 metros e 200 metros, além de uma superestrutura metálica de 265 metros. A Construtora Luiz Costa (CLC) foi a responsável pelo serviço.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a operação foi considerada como crítica e complexa, e por isso exigiu a reconfiguração do tráfego. Viaturas do órgão orientaram os condutores e motoristas desde o início do bloqueio.

Próximas etapas da ciclovia

Concretagem do piso sobre steel deck;

Instalação de guarda-corpos e telas metálicas;

Pintura e sinalização horizontal e vertical.

Como a obra é feita em cima da rede energizada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Ricardo Cardin, engenheiro e assistente operacional da companhia, acompanhou o andamento dos serviços.

“Trabalhamos integrados para o sucesso e êxito desse projeto. Estamos aqui desde a noite de ontem e entramos pela madrugada fazendo esse içamento que foi um sucesso”, comentou.

Benefícios da ciclovia

Segurança viária: pedestres e ciclistas terão travessia protegida, sem cruzar a BR-232;

Mobilidade sustentável: incentivo ao uso da bicicleta, redução de emissões e mais qualidade de vida;

Acessibilidade: rampas adequadas para pessoas com mobilidade reduzida;

Integração urbana: ligação entre bairros, valorização do entorno e promoção de hábitos saudáveis.

