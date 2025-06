A- A+

Zona Norte Recife: artefato explosivo de fabricação americana é encontrado no bairro de Dois Irmãos Morteiro calibre 60 milímetros, de aproximadamente 2 kg, foi achado em uma área de mata, próxima à entrada do Açude do Prata

Um artefato explosivo de fabricação americana foi encontrado na Estrada dos Macacos, no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife, nesse domingo (8).



Agentes da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) receberam a informação de que o material seria comercializado e realizaram a checagem.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), foi feita a varredura no local apontado como esconderijo e lá foi encontrado um morteiro calibre 60 milímetros, de aproximadamente 2 kg.

A corporação informou que o artefato, utilizado em lançadores, foi localizado e apreendido em uma área de mata, próxima à entrada do Açude do Prata.



O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para manipular, neutralizar e encaminhar o explosivo à sede do Batalhão, no Recife, para análise técnica.



Ninguém foi preso na ação.

