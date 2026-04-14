A- A+

Graças Recife: árvore cai na Rua Joaquim Nabuco, atinge ônibus e deixa via sem energia elétrica Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (14), no cruzamento com Rua Guilherme Pinto

Uma árvore de grande porte caiu na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro das Graças, na Zona Norte Recife, deixando a via bloqueada e sem energia elétrica.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (14), no cruzamento com a Rua Guilherme Pinto. Um ônibus e um carro de passeio foram atingidos pelos galhos.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), equipes foram acionadas ao local por volta das 7h50 e realizaram desvio pela Rua das Creoulas.

Além da CTTU, profissionais da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) também foram enviados.

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou, por meio de nota, que o veículo 740 da linha 341 estava parado realizando embarque e desembarque de passageiros quando uma árvore caiu na via atingindo fiações e o veículo.

O CTM destacou que não houve feridos e que passageiros e motorista passam bem. "Neoenergia (devido a queda de fios de alta tensão), Polícia Militar e órgão competentes foram acionados para realizarem a retirada da árvore", afirma a nota.

Veja também