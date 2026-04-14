Ter, 14 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Graças

Recife: árvore cai na Rua Joaquim Nabuco, atinge ônibus e deixa via sem energia elétrica

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (14), no cruzamento com Rua Guilherme Pinto

Reportar Erro
Árvore de grande porte cai na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro das GraçasÁrvore de grande porte cai na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro das Graças - Foto: Instagram/@cuca.drone/Reprodução

Uma árvore de grande porte caiu na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro das Graças, na Zona Norte Recife, deixando a via bloqueada e sem energia elétrica.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (14), no cruzamento com a Rua Guilherme Pinto. Um ônibus e um carro de passeio foram atingidos pelos galhos.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), equipes foram acionadas ao local por volta das 7h50 e realizaram desvio pela Rua das Creoulas.

Além da CTTU, profissionais da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) também foram enviados.

Leia também

• Comando Militar do Nordeste comemora 378 anos do Exército Brasileiro com solenidade no Recife

• Recife autoriza contratação de 300 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil

• Metrô do Recife retoma Linhas Centro e Sul após paralisação por queda de energia

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou, por meio de nota, que o veículo 740 da linha 341 estava parado realizando embarque e desembarque de passageiros quando uma árvore caiu na via atingindo fiações e o veículo.

O CTM destacou que não houve feridos e que passageiros e motorista passam bem. "Neoenergia (devido a queda de fios de alta tensão), Polícia Militar e órgão competentes foram acionados para realizarem a retirada da árvore", afirma a nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter