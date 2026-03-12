A- A+

OBRA Recife assina ordem de serviço para construção da ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte Equipamento vai reduzir em até 57% as distâncias entre bairros, reduzindo em até 63% do tempo de deslocamento

Está assinada a ordem de serviço para a construção da ponte que vai ligar os bairros do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, e Casa Forte, na Zona Norte. O equipamento terá investimento de R$ 236,4 milhões. A ordem foi assinada pelo prefeito João Campos (PSB), nesta quinta-feira (12), dia em que a capital completa 489 anos.

Ainda sem nome escolhido, a ponte vai ligar as avenidas Caxangá e 17 de Agosto. A ideia é que ela reduza em até 57% as distâncias entre os bairros e 63% do tempo de deslocamento em trajetos entre os bairros citados, ajudando a resolver um dos gargalos históricos da mobilidade do Recife.

De acordo com João Campos, essa é a maior obra de ponte dos últimos 40 anos no Recife e será entregue num prazo de 38 meses.

“Essa obra havia sido planejada há mais de 50 anos, porque a III Perimetral do Recife descontinua onde encontra o Rio Capibaribe e a gente conseguiu tirar do papel, fazer o projeto executivo e fazer uma ponte estaiada para reduzir o impacto ambiental e reduzir o número de desapropriações. Se não fosse nesse modelo, ela teria que ser muito mais alta e desapropriaríamos muito mais casas”, explicou o prefeito.

O presidente da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), Luís Henrique Lira, afirmou que as obras da nova ponte já começam em março. Os operários que vão atuar no serviço estiveram no local para a assinatura da ordem.

“Vai beneficiar milhares de pessoas, porque dezenas de ônibus cruzam, tanto a Estrada do Encanamento com a 17 de Agosto quando a Caxangá. Eles vão poder ter essa passagem para cá e quem mora no Cordeiro, San Martin, Caxangá e Iputinga também vai poder passar para o lado de Casa Forte, sem precisar contornar pela BR-101, pelo Parnamirim ou pela [ponte] Jayme Gusmão”, relatou.

Ainda de acordo com Luís, a autarquia está acompanhando de perto o processo de negociação com as famílias que moram no entorno das futuras instalações da ponte. Muitas casas, segundo ele, estão em situação precária. Em torno de 150 residências serão desapropriadas.

“Existe a possibilidade de essas famílias irem para o Habitacional Caiara II, que já está em construção. A pessoa pode ter a opção de ter a indenização pelo que construiu ou ter a unidade habitacional nova. São milhares de pessoas beneficiadas”, complementou.

O processo de desapropriação inicia com uma avaliação técnica da estrutura para, logo em seguida, a prefeitura realizar o pagamento. Caso a família não concorde com o valor, poderá recorrer, solicitar uma nova avaliação ou judicializar a questão.

Estrutura

O equipamento será estaiado, que é quando a pista é sustentada por cabos de aço, chamados de estais. Eles ficam ancorados diretamente em um ou mais mastros centrais do equipamento. A ponte terá formato curvo e terá três pilares.

Com 380 metros de extensão, 11 metros de altura e quatro faixas de rolamento, a ponte vai contar com ciclovia e calçadas acessíveis.

Parte do complexo viário da III Perimetral, que tem investimento de R$ 50 milhões, o projeto também vai requalificar 17 vias do entorno, com 7,3 quilômetros de melhorias viárias, ciclofaixa de 1,2 quilômetro, nova iluminação, paisagismo, praças requalificadas e 13 abrigos de ônibus modernizados.

Compromisso ambiental

Além da preocupação da prefeitura em relação à redução dos impactos ambientais, construindo a ponte de forma estaiada, outro compromisso é de plantar o dobro da quantidade de mangue em outros pontos das margens do Rio Capibaribe.

