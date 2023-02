Recife atinge, em seis horas, 75% da média de chuvas prevista para todo o mês de fevereiro

A- A+

Recife registrou o acumulado de 96,51 milímetros de chuvas em apenas seis horas, nesta quinta-feira (9). Alguns pontos da cidade chegaram a ter precipitação de mais de 50mm, em apenas uma hora de chuvas.

Esta foi a segunda forte chuva em menos de uma semana, ultrapassando mais de 200mm de água no total contabilizado pela prefeitura da cidade (PCR).

Segundo a Defesa Civil, as chuvas na capital pernambucana começaram por volta de meio-dia e atingiram pouco mais de 75% da média prevista para todo o mês de fevereiro, que deveria totalizar 122,90mm. Na última segunda-feira (6), no período de quase 24 horas, choveu mais de 160mm.

Apesar dos transtornos causados pelas chuvas, não houve nenhum incidente grave. A Defesa Civil recebeu 200 chamados da população até as 17h, todos referentes a solicitações de lonas e pedidos de vistoria, não registrando nenhum acidente.

Caso encontre problemas, a população deve entrar em contato pelo telefone 0800-0813400, que é gratuito e funciona 24h por dia.

Para conter os estragos, equipes formadas por 150 agentes e 165 orientadores de trânsito da CTTU trabalham em áreas afetadas pelas chuvas.

Além disso, a PCR informou que equipes técnicas trabalham com o intuito de realizar os ajustes necessários na rede semafórica da cidade. Entre as 12h e 17h da quinta-feira (9), não foram registrados sinistros de trânsito com vítimas. No período, a CTTU registrou ocorrências em 15 semáforos, que já estão em atendimento.

A prefeitura também informou que a Autarquia de Manutenção de Limpeza Urbana (Emlurb) recebeu quatro chamados referentes a quedas de árvores na cidade, uma delas na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. O serviço já foi concluído e os restos foram retirados, com o trânsito liberado. Em duas ocorrências, equipes da Emlurb estão com os serviços em andamento.

Mais cedo, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) afirmou que as chuvas que assolaram a capital pernambucana, devem continuar durante a madrugada.

