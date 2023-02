A- A+

Chuvas Recife atinge, em um só dia, 131% da média de volume de água prevista para todo mês Defesa Civil do Recife recebeu 445 chamados com solicitações de lonas plásticas e pedidos de vistorias

Até o final da tarde desta segunda-feira (6), foram registradas no Recife chuvas que chegaram a 162,43 milímetros em algumas partes da cidade, o equivalente a mais de 131% do total previsto para o mês, que é de 122,90 mm. Os dados são referentes às últimas 24h. Nesse mesmo período, a Defesa Civil do Recife recebeu 445 chamados da população, com solicitações de lonas plásticas em áreas de risco de deslizamentos e pedidos de vistorias. Nenhuma delas com gravidade, segundo o órgão. A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 0800-081-3400, que é gratuito e funciona 24h.

Equipes com 150 agentes e 165 orientadores de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) trabalham em áreas afetadas pelas chuvas. Além disso, técnicos atuam para realizar os ajustes necessários na rede semafórica da cidade. Entre as 17h do domingo (5) e 17h da segunda-feira (6), não foram registrados sinistros de trânsito com vítimas. Nesse intervalo, a CTTU registrou ocorrências em 68 semáforos, das quais 14 ainda não foram finalizadas.

A Central de Operações de Trânsito (COT), que funciona 24h, também está fazendo um monitoramento das vias, identificando pontos mais críticos, através de 162 câmeras. Os dois sentidos da Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira; a Avenida Dois Rios, próximo à entrada do Sesi; a Avenida Recife, próxima à entrada do Ibura; e a Avenida Doutor José Rufino, próximo ao Colégio Visão, foram alguns dos locais vistos com grande volume de água nesta segunda-feira. Já a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) destacou que foram registradas 17 ocorrências com árvores caídas na cidade.

Durante todo o ano, a Prefeitura do Recife desenvolve a Ação Inverno, um trabalho integrado para minimizar os impactos das chuvas na cidade. O conjunto de intervenções inclui obras de contenção de encostas, micro e macrodrenagem, prevenção e monitoramento em áreas de risco e eliminação de pontos críticos de alagamento. O trabalho começou em janeiro, com a limpeza dos canais.

Veja também

Chuvas Raquel e Priscila visitam família da vítima de deslizamento de barreira em Olinda