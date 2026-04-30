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CIDADANIA E TECNOLOGIA Recife atualiza interface do Conecta Recife com inteligência artificial e novos serviços digitais Lançamento do Novo Conecta ocorreu no Auditório Rios, Pontes e Overdrives do Porto Digital, no fim da manhã desta quinta-feira (30), no Bairro do Recife

A Prefeitura do Recife lançou, na manhã desta quinta-feira (30), a nova atualização do Conecta Recife, principal plataforma virtual de serviços e atendimentos públicos da capital pernambucana.

A nova interface do sistema digital recebeu o nome de Novo Conecta, com uma inovação digital que marca uma nova etapa da transformação digital da cidade, tendo em vista garantir aos usuários uma assistência integrada, uma interface padronizada, inclusiva, e com acessibilidade para pessoas surdas, atípicas e analfabetas.

O evento de lançamento ocorreu no Auditório Rios, Pontes e Overdrives, no Porto Digital, no Bairro do Recife, e contou com a presença do prefeito Victor Marques, do secretário municipal de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, do deputado federal Pedro Campos, e do presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

“Antes, existiam vários aplicativos que não serviam para nada, porque eram ruins de utilizar, nenhum usuário tinha vontade de usar, além de não dar resultado nem resolver os problemas de ninguém. Desde o princípio da gestão, como liderança política municipal, eu já apresentava exigências de melhoria para os serviços lançados, existindo meta para tudo, especialmente para com a satisfação dos usuários da plataforma”, destacou o prefeito Victor Marques.

Segundo o gestor municipal, a plataforma passou por um processo de hiperpersonalização e reuniu mais de 900 serviços digitais organizados de acordo com as necessidades de cada usuário. Sobretudo, ele explicou que a proposta foi pensar diretamente no cidadão, priorizando os serviços mais utilizados por cada pessoa e colocando-os à disposição de forma prática e estratégica.

“Então, para mim, é uma alegria estar presente nesta data simbólica, pois o Novo Conecta é para que as pessoas percebam tudo que a gente construiu. Por isso, vamos seguir avançando com muita força, velocidade e principalmente responsabilidade”, continuou.

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