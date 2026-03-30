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Moradia Recife autoriza o início de obras para a construção de novo conjunto habitacional na Imbiribeira Empreendimento se chamará Habitacional Paris e terá 80 apartamentos destinados a cerca de 280 pessoas

O Recife ganhará um novo conjunto habitacional voltado a 80 famílias em situação de vulnerabilidade social, na Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana. A autorização para o início da construção foi assinada pela Prefeitura do Recife nesse domingo (29).

Nomeado de Habitacional Paris, o empreendimento será construído na Rua Paris, sendo fundamental para atender moradores das comunidades de Dancing Days, Sítio das Mangueiras e Ayrton Senna.

Ao todo, serão 80 apartamentos destinados a cerca de 280 pessoas. As construções serão erguidas com recursos do ProMorar, com investimento de aproximadamente R$ 18,7 milhões.

O conjunto contará com um bloco de cinco pavimentos, com unidades entre 42 e 58 m², sendo 76 com dois quartos e quatro com um quarto. O terreno possui cerca de 2,1 mil m², e a área total construída será de aproximadamente 5,3 mil m².

A estrutura terá um sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta seletiva de resíduos e acessibilidade nas áreas comuns e nas unidades adaptadas.

“Vamos garantir uma solução habitacional para as famílias que vivem em áreas de risco, ao mesmo tempo em que executamos obras importantes de drenagem, com impacto em toda a cidade”, afirmou o prefeito do Recife, João Campos.

O projeto também contempla espaços de convivência e lazer, com mobiliário urbano, estacionamento para veículos, bicicletário e áreas verdes com paisagismo planejado, contribuindo para o conforto térmico e a qualidade ambiental do conjunto.

A secretária de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife, Marília Dantas, destacou o impacto das intervenções.

“Cada obra representa mais segurança para as famílias e mais tranquilidade nos períodos de chuva. Estamos atuando para reduzir riscos e proteger vidas”, explicou.

No território, composto por três Comunidades de Interesse Social, o ProMorar irá implantar obras de urbanização integrada, com infraestrutura de saneamento, drenagem, pavimentação e iluminação, além de intervenções de macrodrenagem com reservatórios de detenção e diques para proteção contra a maré.

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Ivison Gambarra/Prefeitura do Recife

Foto: Ivison Gambarra/Prefeitura do Recife

Projeto do Habitacional Paris, que será construído na Imbiribeira. Crédito: Prefeitura do Recife/Divulgação

Projeto do Habitacional Paris, que será construído na Imbiribeira. Crédito: Prefeitura do Recife/Divulgação

Projeto do Habitacional Paris, que será construído na Imbiribeira. Crédito: Prefeitura do Recife/Divulgação

Projeto do Habitacional Paris, que será construído na Imbiribeira. Crédito: Prefeitura do Recife/Divulgação

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