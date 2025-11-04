A- A+

REQUALIFICAÇÃO Recife: Avenida Agamenon Magalhães recebe requalificação do asfalto; veja imagens Com as etapas em execução e as que serão iniciadas nas próximas semanas, o investimento total é de mais de R$ 2,9 milhões

A Avenida Agamenon Magalhães, um dos mais importantes corredores do Recife, recebe, desde o fim de outubro, serviços de recapeamento, que são requalificações do asfalto.



Com as etapas em execução e as que serão iniciadas nas próximas semanas, o investimento total é de mais de R$ 2,9 milhões.

A iniciativa faz parte do Programa Novo Asfalto. O objetivo é garantir fluidez e segurança para as vias contempladas.

“A Agamenon é uma das vias, se não a via mais movimentada da cidade, e precisa também do programa de requalificação de asfalto. São mais de 20 mil metros quadrados de recapeamento. Isso dá mais de 3 milhões de reais investidos, porque tem muito ponto, principalmente nos cruzamentos, que tem asfalto por cima das placas de concreto”, afirmou o prefeito João Campos (PSB), em visita às obras.

Serviços de requalificação de asfalto na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife. - Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Serviços de requalificação de asfalto na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife. - Foto: Renê Batista/Prefeitura do Recife

Outros serviços

Desde o dia 28 de outubro, já estão sendo realizados outros serviços em trechos que se conectam à Rua Joaquim Inácio, Rua Henrique Dias, Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco e Avenida Rui Barbosa.

Esta etapa equivale a uma área de 17.689,72 m², com investimento de R$ 2.299.128,76. A previsão de conclusão é até 15 de novembro.

Novas frentes do programa estão previstas para iniciar nesta sexta-feira (7). Serão contemplados corredores no Derby, Espinheiro e Campo Grande, trechos da Rua Henrique Dias, Rua Buenos Aires (com pontilhão) e Rua Odorico Mendes.

Nesta fase, serão mais 3.550 m² requalificados, com investimento de R$ 673.677,92. As obras têm previsão de conclusão em 28 de novembro.

*Com informações da assessoria de imprensa.

