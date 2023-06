Recife: bando suspeito de furto e roubo de ouro, receptação e lavagem de dinheiro é alvo de operação

A- A+

Suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada à prática de crimes de furto e roubo de ouro, receptação qualificada e lavagem de dinheiro no Recife são alvos da Operação Garimpeiros, deflagrada na manhã desta quinta-feira (8) pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a operação abordou os roubos de objetos de ouro, mas o foco se deu na receptação dos itens.

As investigações começaram em março de 2023 e, para esta quinta-feira, foram expedidos dois mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros. As ordens judiciais contra o bando foram expedidas pela Quarta Vara Criminal da Comarca do Recife.



Presos e os materiais apreendidos foram levados para o Complexo de Operações Policia da Polícia Civil de Pernambuco, em Olinda.

Os delegados Breno Varejão e Mário Melo, titulares da 2ª Delegacia Seccional e da Delegacia de Polícia da 16ª Circunscrição de Água Fria, na Zona Norte do Recife, respectivamente, presidiram a operação.

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados em breve pela Polícia Civil.

