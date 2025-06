Recife: prefeitura afasta funcionário que teria impedido mulher de usar banheiro feminino na orla

A- A+

O prefeito João Campos (PSB) anunciou, em publicação nas redes sociais na sexta-feira (6), o afastamento de um funcionário que teria impedido uma mulher de utilizar um dos banheiros da orla de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Ao comunicar o afastamento do homem, João Campos afirmou ainda que abriu uma investigação para apurar o caso.

"Recebi imagens de um funcionário que estaria impedindo uma mulher a utilizar um dos banheiros da orla. Já determinei o seu afastamento e a apuração do caso. Não podemos tolerar esse tipo de atuação. Muito menos de quem presta serviço público", afirmou o prefeito.



Entenda o caso

O comunicado diz respeito a um vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (4), que mostra um funcionário fardado em frente ao box feminino do banheiro 11 da orla. Nas imagens, uma mulher afirma que "pediu com toda educação" para que o homem a deixasse utilizar o espaço público. A devolutiva, no entanto, é de que ele não teria permitido sua entrada.

“Essa é a orla de Boa Viagem, o banheiro feminino. O funcionário se recusa a sair, ele está dentro do banheiro feminino. Eu pedi com toda educação para ele sair, ele se recusa. Ele está me gravando, mas eu também estou gravando ele”, disse ela no vídeo.

O que diz a Emlurb

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb). Por meio de nota, foi informado que o homem em questão é funcionário de uma empresa terceirizada, que já foi notificada "para que adote as medidas cabíveis".

Veja também