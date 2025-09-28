A- A+

MOBILIDADE Recife abre licitação para implementar novas bicicletas e estações junto à iniciativa privada Investimento é de aproximadamente R$ 102 milhões. Iniciativa visa ampliar em 52% número total de estações na cidade

A Prefeitura do Recife lançou o edital de licitação para concessão do sistema de bicicletas compartilhadas. O edital, publicado no último sábado (27), prevê uma vigência contratual de 10 anos com a empresa vencedora e trará benefícios na ordem de R$ 101.983.914,11 milhões para a capital.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, por meio da sua Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas. O edital estabelece que a empresa vencedora do certame forneça e implemente todo o sistema de bicicletas compartilhadas na cidade, fazendo a gestão, cuidando da operação e realizando a manutenção dos equipamentos e do sistema operacional do serviço, que é uma concessão pública.

É prevista também a ampliação do número de bicicletas convencionais, contando ainda com a inovação de disponibilização de bicicletas elétricas. Com essa concessão, o Recife passa a ter 120 estações distribuídas em diversos pontos da cidade, uma ampliação de 51,90% no número total, como explica o prefeito da capital, João Campos (PSB). Atualmente, o município conta com 79 estações.

"Elas [as estações] vão estar espalhadas por toda a cidade, inclusive mais presentes na periferia. Vai ter mais de 200 bicicletas elétricas também disponíveis para locação. É uma ação da prefeitura. Dez anos de contrato e a gente prevê um investimento de R$ 100 milhões, totalmente privados. Não tem recurso público. É mais bicicleta, mais mobilidade ativa para nossa cidade”, comenta o prefeito do Recife.

Frota ampliada

A frota também será ampliada, saindo das cerca de 700 bicicletas convencionais para 960 unidades. O diferencial da nova implementação será a inclusão de 240 bicicletas elétricas disponibilizadas no novo sistema de compartilhamento. Todas as 1.200 bicicletas contarão com monitoramento via GPS e o usuários poderá fazer uso delas a partir de um aplicativo e site próprios para retirada e devolução nas estações.

Além disso, a iniciativa busca promover a educação e a cultura da mobilidade sustentável por meio de campanhas educativas que incentivem o uso de bicicletas e consolidem essa cultura na cidade.

Paralelamente, será obrigação da futura concessionária desenvolver ações educativas voltadas aos motoristas, fomentando o respeito e a convivência harmoniosa entre os diferentes modais.

A sessão pública de licitação, a ser realizada eletronicamente, está marcada para o próximo dia 27 de novembro, às 10h. A previsão é de que a assinatura do contrato ocorra até fevereiro de 2026. Os interessados podem acessar os documentos da licitação no site da prefeitura.

Recife Parcerias e o Projeto de Concessão

Instituído em 2021, o programa Recife Parcerias tem o objetivo de viabilizar investimentos em equipamentos públicos de forma ágil, melhorar a prestação de serviços públicos para a população e, paralelamente, desonerar os cofres municipais para que sejam alocados em investimentos públicos na cidade.

Atualmente, o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PMPPP) abrange uma carteira com oito projetos nos setores de infraestrutura urbana, infraestrutura social e sustentabilidade, com o potencial de viabilizar aproximadamente R$1.8 bilhões em benefícios para o município, via os instrumentos de concessão e Parceria Público-Privada.



*Com informações de assessoria de imprensa.

