programação gratuita Recife: Boa Viagem recebe evento com salto de paraquedas e exposição do Exército Brasileiro Programação inclui salto livre de paraquedas, desfile de viaturas do exército brasileiro e a apresentação de cães de guerra

O Segundo Jardim de Boa Viagem recebeu, na manhã deste domingo (16), um evento comemorativo os 488 anos da capital pernambucana - completados no último dia 12 de março - e também alusivo aos 80 anos da Força Expedicionária Brasileira.



Promovido pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), em parceria com a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer, o evento levou diversas atividades abertas ao público, incluindo exposição sobre a história da Força Expedicionária Brasileira. além de armamentos, veículos blindados e viaturas do Exército brasileiro.



A programação ainda promoveu apresentação de cães de guerra usados em combate e teve a exibição de salto livre de paraquedistas como ponto alto.

"O Exército Brasileiro é um patrimônio da nação brasileira. Pertence a toda a nação. E toda a oportunidade que nós tivermos para mostrar o trabalho que realizamos em prol da defesa, do desenvolvimento e do bem-estar desta nação, nós estaremos sempre juntos, de maneira que possamos trabalhar junto às instituições em busca das melhores condições para os muitos desafios que temos pela frente", comentou o general do Exército Brasileiro, Maurílio Miranda Netto Ribeiro.



"A programação também celebra os 80 anos da Força Expedicionária Brasileira, que combateu nos campos da Itália, para afirmar o compromisso permanente do Brasil e de suas Forças Armadas na defesa da democracia, da segurança e da paz no mundo", completou o general.



Representando o prefeito do Recife, o vice-prefeito Victor Marques destacou a parceria entre a Prefeitura do Recife e as Forças Armadas. "A gente quer agradecer a todo o apoio das Forças Armadas que, em parceria com a Prefeitura, transformou esse evento em realidade. E a ideia nossa é deixar esse evento perene. Que todos os anos a gente possa ter atrações como essa. A gente comemora o aniversário do Recife demonstrando a capacidade de união dos entes públicos, governo com as Forças Armadas.

Exército brasileiro realiza exibição de paraquedismo na praia de Boa Viagem. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco













Exibição dos paraquedistas

Antes do pouso dos paraquedistas, aviões da Aeronáutica sobrevoaram a orla em apresentação demonstrativa, sob aplausos do público presente.

Após testar a direção do vento utilizando sondas, a aeronave subiu a 4 mil pés para o salto dos paraquedistas da Equipe de Salto Livre do Exército Brasileiro, conhecida como "Os Cometas".



A equipe foi formada por oito paraquedas da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), unidade de elite do Exército Brasileiro, sediada no Rio de Janeiro em 1970.



Os paraquedistas de elite saltam de grandes altitudes. Nesta apresentação, foi usada uma aeronave C-95, do 5º Grupo de Aviação, sediado em Natal, de onde saltaram a aproximadamente 1.200 metros de altura (4 mil pés) para realizar manobras de precisão e técnica no céu.



Os paraquedistas pousaram com as bandeiras da Cidade do Recife, do Estado de Pernambuco, do Exército Brasileiro e do Brasil. Em solo, os paraquedistas levaram cada bandeira para entregar as autoridades militares e civis que prestigiaram o evento.

Em 2024, a equipe feminina de paraquedistas do Exército Brasileiro conquistou o 3º lugar em uma prova com saltos de 3.500 metros, além de alcançar a 46ª posição no Campeonato Mundial Militar de Paraquedismo, realizado na Hungria.



Um programa em família

Muitas famílias aproveitaram para passear na orla de Boa Viagem em um programa diferente, conhecendo um pouco da história das Forças Armadas do Brasil.



As crianças ficaram encantadas com o arsenal, equipamentos e a frota de guerra, e puderam viver um pouco da experiência de entrar nos veículos, além de acompanhar a exibição dos cães de guerra e o show de paraquedismo.



A psicóloga Marcia Karine, 46 anos, levou sua filha Maria Karolina, de 9 anos, para passear e aprender. "Muito bom trazer a questão teórica e prática. Ao mesmo tempo que eles estão passando as informações sobre como é o processo da guerra e para que serve o armamento. Ela está sendo inserida no contexto de cidadã para entender o que é o nosso Exército Brasileiro. "Muito legal, estou me sentindo como se tivesse na guerra, é muito divertido", comemorou Maria Karolina.



Já a balconista Silvia Pfifer, 26 anos, levou a pequena Julia, de 3 anos, para conhecer os veículos de guerra. "É interessante. Um domingo diferente. Ela ficou bem empolgada quando viu os carros e eu achei o máximo!", disse.



"Hoje, domingo, graças a Deus, um dia ensolarado. E esse evento é fenomenal. O Exército mostrando tudo de forma aberta para que a gente possa valorizar cada vez mais nossas Forças Armadas, que muitas vezes é colocada em descrédito. Quando a gente vê um evento como esse, a gente se orgulha e percebe a força que o Brasil tem em termos de defesa", destacou o artista plástico João Brito, 58 anos, que levou a esposa Marytza, 58 anos, e o filho Davi, 13 anos, para aproveitar a programação.



