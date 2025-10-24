A- A+

Clima Recife recebe "boleto gigante" sobre dívida climática do Norte Global com o Sul neste sábado (25) Estrutura será instalada no Marco Zero, no Bairro do Recife

Um boleto gigante será instalado no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, neste sábado (25).

Com até 8 metros de largura e valor simbólico de US$ 1,6 trilhão (cerca de R$ 8,6 trilhões), a estrutura faz parte da campanha “A Gente COBRA – Financiamento Climático Direto para Quem Cuida da Floresta”, uma ação nacional para chamar atenção para a dívida climática do Norte Global com os povos e territórios do Sul.

Entre uma das cobranças do boleto também está a “data de vencimento”, que é de 525 anos. O tempo é uma provocação que remete ao início da colonização.

A estrutura estará disponível para visualização no Marco Zero a partir das 15h.

A campanha que será lançada na próxima terça-feira (28) pela Aliança dos Povos pelo Clima, articulação que reúne lideranças indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas e juventudes urbanas de várias regiões do país em torno de um novo pacto coletivo pela justiça climática.

A iniciativa antecede a COP30, em Belém, e cobra que os fundos internacionais de financiamento climático destinem 50% dos recursos diretamente a povos e comunidades tradicionais, com participação deliberativa nos conselhos de decisão.

Além do Recife, Brasília e São Paulo serão palcos do "Boleto Climático" nesta sexta (24) e no sábado (25), respectivamente.

*Com informações da assessoria





