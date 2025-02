A- A+

INSCRIÇÕES Recife Bom de Bola abre inscrições para curso de arbitragem O curso, com 100 horas de duração, será realizado no Compaz Dom Hélder Câmara, entre abril e julho, combinando aulas teóricas e práticas

Estão abertas, até 28 de fevereiro, as inscrições para o curso de arbitragem do Recife Bom de Bola, maior campeonato de várzea do mundo. A formação, oferecida pela Prefeitura do Recife, é obrigatória para quem deseja atuar como árbitro, assistente, delegado ou 4° árbitro na competição.

O curso, com 100 horas de duração, será realizado no Compaz Dom Hélder Câmara, entre abril e julho, combinando aulas teóricas e práticas. As inscrições devem ser feitas no site recifebomdebola.com.br, sem limite de vagas.

Recife Bom de Bola

O Recife Bom de Bola é considerado o maior campeonato de futebol amador do mundo, promovendo a integração social por meio do esporte e incentivando jovens talentos em diversas comunidades do Recife. O projeto movimenta centenas de equipes e milhares de jogadores a cada edição, fortalecendo o futebol de várzea e oferecendo oportunidades para atletas, treinadores e profissionais de arbitragem.

