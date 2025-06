A- A+

buscas Recife: corpo de vítima de "possível afogamento" na praia do Pina é localizado em Brasília Teimosa O jovem foi encontrado sem vida nas proximidades do Parque das Esculturas Francisco Brennand, e estava desaparecido desde a manhã da sexta-feira (6)

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã deste sábado (7), o corpo da vítima de "pósível afogamento" na praia do Pina, Zona Sul do Recife. Segundo a corporação, se tratava de um homem de 21 anos.



O jovem foi encontrado sem vida nas proximidades do Parque das Esculturas Francisco Brennand, em Brasília Teimosa, Zona Sul da cidade.

As buscas duraram quase 24 horas. O trabalho começou ainda na manhã da sexta-feira (6), quando os agentes foram acionados. À noite, o serviço precisou ser paralisado até ser retomado e concluído na manhã deste sábado.



As equipes que atuaram na procura contaram com o apoio de uma aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA).



Questionada pela reportagem, a corporação afirmou que ainda não é possível afirmar a causa da morte do homem, mas que a suspeita é de "possível afogamento". A questão será averiguada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco, que afirmou que atua apenas com o "isolamento da área" em casos do tipo. Com isso, a Folha de Pernambuco buscou mais detalhes da Polícia Civil, e aguarda retorno.

Veja também