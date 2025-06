A- A+

Buscas Recife: Bombeiros fazem buscas no mar do Pina após acionamento de possível afogamento Buscas acontecem desde a fim da manhã desta sexta-feira (6)

O Corpo de Bombeiros faz buscas no mar da praia do Pina, na Zona Sul do Recife, desde o fim da manhã desta sexta-feira (6).

Segundo a corporação, duas equipes atuam em uma ocorrência de "possível afogamento", com o apoio de uma aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A comunicação dos Bombeiros aguarda o repasse de informações dos profissionais que atuam em embarcações para atualização do caso.



Matéria em atualização

