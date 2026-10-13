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ESTRADAS Recife: BR-232 terá mudança de trânsito para içamento de estrutura de passarela no domingo (18) Operação começará às 19h, com previsão de término à 0h30 da segunda (19)

A BR-232 terá alterações no trânsito no próximo domingo (18) para o içamento de uma estrutura metálica da passarela localizada no quilômetro 6,1m em frente ao Hospital Pelópidas Silveira, no Curado, Zona Oeste do Recife.

A operação começará às 19h, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), com retirada do cabeamento elétrico dos postes instalados no canteiro central. Durante essa etapa, prevista para ser concluída às 21h, uma faixa precisará ser isolada em cada sentido da rodovia.

A partir das 21h, serão posicionados os guindastes responsáveis pelo içamento da estrutura. Por volta das 23h30, será necessária, por precaução, a interdição total da BR-232 nos dois sentidos, para a movimentação e a instalação da passarela.

A previsão é que essa etapa seja concluída até a 0h30 da segunda-feira (19), com liberação do trecho após a conclusão dos procedimentos de segurança.

A operação será realizada com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O DER-PE ressalta que o bloqueio total é necessário para garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas durante o içamento.

BR-232 terá mudança de trânsito para içamento de estrutura de passarela no domingo (18). - Foto: DER-PE/Divulgação

BR-232 terá mudança de trânsito para içamento de estrutura de passarela no domingo (18). - Foto: DER-PE/Divulgação

Rotas alternativas

Para melhor atender os condutores e passageiros, durante a interdição total, das 23h30 do domingo à 0h30 da segunda, o DER-PE montou algumas rotas alternativas. Confira:

Ligação entre o Recife e o interior do estado: utilizar a Avenida Dr. José Rufino e a PE-007, com conexão à BR-232 em Moreno, em ambos os sentidos.

Ligação entre o Recife e a Zona da Mata Norte: utilizar a Avenida Belmino Correia (PE-005), seguindo pelo Ramal da Arena Pernambuco, com conexão à BR-408, em ambos os sentidos.

"O DER-PE orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização temporária e seguirem as orientações das equipes de trânsito durante a operação", informou a pasta.

Obra

De acordo com o DER-PE, a passarela está com quase 90% dos serviços executados. As estruturas de concreto das rampas laterais e dos apoios da estrutura metálica estão concluídas, e as equipes realizam os acabamentos das calçadas de acesso.

Iniciadas em novembro de 2025, as obras tiveram o prazo prorrogado em razão do elevado volume de chuvas registrado no primeiro semestre de 2026, que impactou as atividades executadas predominantemente a céu aberto. A previsão atual de conclusão e entrega à população é dezembro deste ano.

"O DER-PE reforça a importância da atenção e da colaboração mútua entre pedestres e motoristas durante os serviços. Os transtornos são temporários, enquanto a passarela proporcionará benefícios duradouros, com mais segurança e melhores condições de travessia para a população", afirmou.

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