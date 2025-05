A- A+

Evento Recife: Brasilidades Feira Criativa agita o bairro da Torre com edição especial de São João O evento acontece na Zona Oeste do Recife e terá quermesse com brincadeiras típicas, parque infantil e marcas locais

A Brasilidades Feira Criativa realizará uma edição especial de São João neste domingo (1/06), no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, das 14h às 20h.

O evento gratuito acontecerá na Praça José Sales Filho e contará com a presença de diversas marcas e um polo gastronômico, além de uma quermesse com brincadeiras típicas e parquinho infantil para as crianças.

A programação é aberta para todos os públicos e tem como inspiração as tradicionais festas juninas do interior de Pernambuco, com atrações como pescaria, corrida de saco, boca do palhaço, argolas, além de outras surpresas.

“A ideia é trazer um pedacinho do São João do interior para dentro da cidade. Queremos que as pessoas sintam o cheiro do milho assando, escutem o forró tocando e revivam as memórias afetivas dessa época tão especial”, afirmou Henrique Santos, produtor da Brasilidades Feira Criativa.

A feira ainda contará com expositores de marcas locais, com o intuito de valorizar o empreendedorismo independente e produções autorais em áreas como moda, arte e decoração.

“É uma festa para toda a família, com muita alegria, cultura e afeto”, completou Henrique.

SERVIÇO:

Brasilidades Feira Criativa – Edição Junina



Praça José Sales Filho, Bairro da Torre – Recife, PE

Domingo, 1º de junho

Das 14h às 20h

Entrada gratuita

Informações: (81) 98194-4518



