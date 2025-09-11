A- A+

Agenda Recife: Brasilidades Feira Criativa promove programação gratuita no Sítio Trindade A edição promete agitar o público com um aulão de frevo e show de tributo à cantora Cássia Eller

Com entrada gratuita e aberta ao público, a Brasilidades Feira Criativa promete agitar o Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, com uma programação especial neste domingo (14), das 14h às 20h.

Entre elas, o Dia Nacional do Frevo será celebrado com um aulão gratuito promovido pelo Grupo Cultural Frevo Kids de Olinda. Além disso, o público terá a oportunidade de conferir o Encontro de Carros Antigos.

O evento ainda contará com um show de tributo para a cantora Cássia Eller, às 17h30, com apresentação de Iorgos Simonin em um momento que promete marcar a irreverência da homenageada.

Outras ações como oficinas de arte voltadas para crianças, parque infantil, uma área gastronômica diversa e uma feira criativa com expositores de diferentes segmentos e produtos autorais também estarão disponíveis.

Henrique Santos, produtor do evento, destaca a importância de ocupar o espaço público com atividades culturais acessíveis.

“A Brasilidades nasceu com a proposta de valorizar a cultura brasileira e toda sua força vibrante, por isso nossa missão é sempre criar espaços de encontro para famílias e empreendedores criativos. Nesta edição, celebrar o frevo no Sítio Trindade é reafirmar a nossa identidade e oferecer à população uma programação gratuita que une tradição e valorização do empreendedor local”, afirma.

SERVIÇO:

Brasilidades Feira Criativa

Domingo (14 de setembro)

Das 14h às 20h (Show de Tributo a Cássia Eller às 17h30)

Sítio Trindade - Estr. do Arraial - Casa Amarela, Recife - PE, 52051-430

Entrada gratuita

