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Obras

Recife busca liberação de verba junto ao governo federal para realizar obras em áreas de risco

Prefeitura solicitou ao governo federal reavaliação para liberar mais de R$ 475 milhões por meio do Novo PAC. Cidade quer expandir ações realizadas em áreas de risco

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Prefeito do Recife, Victor Marques, em reunião com o ministro das Cidades, Vladimir LimaPrefeito do Recife, Victor Marques, em reunião com o ministro das Cidades, Vladimir Lima - Foto: Marcelo Camará/MCID

A Prefeitura do Recife está em tratativas com o governo federal para ampliar os investimentos em obras de contenção de encostas por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A gestão municipal solicitou reavaliação para liberar mais de R$ 475 milhões, através do Novo PAC.

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Reunião

O pedido foi feito ontem, em Brasília, durante uma reunião do prefeito do Recife, Victor Marques, com o ministro Vladimir Lima, do Ministério das Cidades. Na ocasião, o gestor municipal apresentou a capacidade técnica e operacional da cidade para expandir as ações já realizadas nas áreas de risco.

Segundo a prefeitura, o Recife executou mais de 6 mil intervenções em morros nos últimos cinco anos, o que, de acordo com o município. "A iniciativa tem contribuído diretamente para reduzir vulnerabilidades históricas e ampliar a segurança das populações que vivem nessas regiões", explicou a prefeitura. 

De acordo com a prefeitura, o ministro sinalizou positivamente para o avanço das tratativas. “Agradeço a sensibilidade, diligência e engajamento do ministro, que sinalizou positivamente para o avanço das tratativas entre a prefeitura do Recife e o governo federal, abrindo caminho para um novo e robusto conjunto de intervenções em áreas de risco da nossa cidade”, destacou Victor Marques.

Ministério

Em nota, o Ministério das Cidades informou que está acompanhando a situação dos deslizamentos de encostas no Recife, devido as intensas chuvas do último fim de semana. A pasta reafirmou o compromisso do governo federal com a prevenção de desastres na cidade. Já na sexta-feira, o Ministério das Cidades informou que o ministro ligou para o prefeito para oferecer apoio e se solidarizar às famílias afetadas.

No Recife, de acordo com a pasta, são mais de R$ 275 milhões investidos para contenção de encostas e drenagem urbana. Deste total, R$ 159 milhões estão em execução ou prestes a iniciar as obras. Entre os recursos estão R$ 87 milhões retomados para intervenção em encostas em 104 setores de risco alto e muito alto.

No último fim de semana, o Recife registrou mais de 200 milímetros de chuva. A cidade tem 65% do seu território em área de morros e 35% em áreas alagadiças.

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