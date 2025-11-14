A- A+

Carroceiros Recife inicia nova rodada de cadastramento para carroceiros na próxima terça (18); veja calendário Ação é realizada pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e da Secretaria de Planejamento e Gestão

Começa na próxima terça-feira (18) uma nova rodada do censo dos condutores de tração animal residentes no Recife. O levantamento será feito pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e da Secretaria de Planejamento e Gestão.

O cadastramento dos carroceiros na terça-feira e na quarta-feira (19) ocorre no Campo ao lado da UPAe do Arruda, na Avenida José dos Anjos, Zona Norte do Recife, das 8h às 12h [confira o calendário completo com as próximas rodadas do censo no final do texto].

Para participar do novo ciclo de cadastramento, os condutores devem comparecer aos locais de atendimento portando um documento de identificação e comprovante de residência com CEP do Recife.

Durante o atendimento, o cavalo e a carroça serão identificados. O equino receberá um chip sob a pele, e a carroça, um adesivo impermeável.

O cadastro tem o objetivo de identificar tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças, e é obrigatório para acessar os benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal. O prazo vai até 10 de dezembro.

A partir do cadastro, os condutores serão convocados para realizar a comprovação das informações declaradas. Aqueles que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos, incluindo o cadastro no censo e a habilitação para os benefícios, estarão aptos a receber a indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça – estipulada em R$ 1,2 mil para cada animal e cada carroça entregue.

A ação da prefeitura tem o objetivo de proporcionar uma transição segura e apoiar a recolocação dos carroceiros no mercado de trabalho, a fim de garantir novas fontes de renda para as famílias, uma vez que a tração animal será totalmente proibida no Recife a partir do dia 31 de janeiro de 2026.

O programa também dará acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com a disponibilização de mais de 60 cursos profissionalizantes e a distribuição de kits de trabalho. Entre as opções, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico.

Próximos cadastramentos

Além do Arruda, os bairros de Joana Bezerra, Dois Irmãos, Várzea, Mustardinha e Ibura também receberão rodadas do censo da Prefeitura do Recife.

Nos dias 24 e 25 de novembro, o local de atendimento será na Avenida Martin Luther King, nº 96, próximo à Escola Municipal Professor Josué de Castro, em Joana Bezerra, área central do Recife.

Já nos dias 27 e 28 de novembro, o censo ocorre na Praça de Dois Irmãos, na Zona Norte da capital pernambucana.

Nos dias 1º e 2 de dezembro, a Praça da Várzea, na Zona Oeste do Recife, será o ponto de cadastramento dos condutores.

Em 4 e 5 de dezembro, a Praça do ABC, na Mustardinha, também na Zona Oeste da cidade, será o local de atendimento.

Por fim, nos dias 9 e 10 de dezembro, a Rua Professor José Brasileiro, nº 100, no Ibura, Zona Sul do Recife, fecha o ciclo de cadastro dos carroceiros.

O atendimento nos locais ocorre sempre das 8h às 12h.

Indenizações e benefícios

A Prefeitura do Recife deu início ao pagamento de indenizações e a entrega de benefícios aos condutores de tração animal que participaram da primeira rodada de cadastramento, realizada no mês de junho.

Seis condutores aderiram voluntariamente ao programa e entregaram seis cavalos e cinco carroças. Pela entrega dos animais, cada um recebeu R$1,2 mil – o mesmo valor foi pago por cada carroça.

Além da indenização, os condutores foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana do município e receberam a concessão de crédito para a compra de bikes elétricas, conforme a escolha de cada um.



Veja também