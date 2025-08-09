A- A+

POLÍCIA Recife: caminhão pega fogo na BR-101, e carga de carne é saqueada Motorista do caminhão seguia pela rodovia quando foi informado que havia fogo entre o baú e a carroceria do veículo

Um caminhão carregado de carne ficou destruído após pegar fogo, na manhã deste sábado (9), no quilômetro 58 da BR-101, bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.

A carga foi saqueada por populares, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para o ocorrência por volta das 6h45.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão seguia pela rodovia quando foi informado que havia fogo entre o baú e a carroceria do veículo.

O condutor então parou o carro no acostamento da rodovia e desembarcou. Ele não ficou ferido.

A carga foi saqueada depois que o motorista desceu do caminhão.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, também acionado para o local.

"Uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local e realizou a extinção completa das chamas", afirmou a corporação, confirmando que não houve registro de vítimas na ocorrência.

Os bombeiros ainda efetuaram o controle do óleo derramando na pista, para prevenir o risco de novos acidentes.

No local, ainda houve apoio de uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

